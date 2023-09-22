Нашли новый вред заменителей сахара

Аспартам – один из самых потребляемых искусственных подсластителей. Несмотря на популярность, к безопасности этого сахарозаменителя неоднократно возникали вопросы. Новое исследование показало, что последствия его употребления могут передаваться по наследству.

Новое исследование искусственных подсластителей

Возможным влиянием аспартама на интеллектуальные способности заинтересовались ученые из Медицинского колледжа при Университет штата Флорида (США). В предварительном исследовании эта же команда проследила связь между потреблением аспартама и тревожным поведением мышей, причем эффект распространился на два поколения лабораторных животных.

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Поскольку во время обучения часто есть эмоциональный компонент (информация запоминается лучше, если сопровождается "правильными" эмоциями), ученые решили проверить влияние аспартама на когнитивные функции.

Как и в предыдущей серии экспериментов, двум группам испытуемых мышей в течение 16 недель давали питьевую воду, в которой содержалось 0,015% и 0,03% аспартама. Эта дозировка составляет 7% и 15% от максимальной суточной нормы потребления для людей, установленной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США. Рекомендованная норма эквивалентна 237 миллилитрам диетического напитка с аспартамом в день. Контрольная группа животных употребляла чистую воду.

Заменители сахара отрицательно влияют на умственные способности

На 4, 8 и 12 неделях с начала эксперимента с мышами проводили когнитивные тесты. В частности, с помощью разных лабиринтов ученые оценивали пространственную память и обучаемость. В лабиринте Барнса, например, животным требовалось найти безопасное место под одним из 40 отверстий, расположенных на круглой поверхности.

Мыши из контрольной группы быстро находили нужное отверстие. Грызунам, пившим воду с аспартамом, нужно гораздо больше времени, чтобы освоить задачу. Кроме того, когда самцов из групп, которым давали подслащенную воду, скрестили с неупотребляемыми аспартами самками, у их потомства как мужского, так и женского пола в первом поколении наблюдались аналогичные проблемы в обучении и памяти.

Впрочем, на следующем поколении эффект уже не обнаружился. Учитывая это, ученые предположили, что влияние аспартама привело к изменениям в сперме подопытных животных.