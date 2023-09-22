Знайшли нову шкоду замінників цукру

Аспартам – один із найбільш споживаних штучних підсолоджувачів. Попри популярність, до безпеки цього цукрозамінника неодноразово виникали питання. Нове дослідження показало, що наслідки його вживання можуть передаватися у спадок.

Нове дослідження штучних підсолоджувачів

Можливим впливом аспартаму на інтелектуальні здібності зацікавилися вчені з Медичного коледжу при Університеті штату Флорида (США). У попередньому дослідженні ця ж команда простежила зв'язок між споживанням аспартаму та тривожною поведінкою у мишей, причому ефект поширився на два покоління лабораторних тварин.

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Оскільки під час навчання часто є емоційний компонент (інформація запам'ятовується краще, якщо супроводжується "правильними" емоціями), вчені вирішили окремо перевірити вплив аспартаму на когнітивні функції.

Як і попередньої серії експериментів, двом групам піддослідних мишей протягом 16 тижнів давали питну воду, в якій містилося 0,015% і 0,03% аспартаму. Це дозування становить 7% та 15% від максимальної добової норми споживання для людей, встановленої Управлінням з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США. Рекомендована норма еквівалентна 237 мілілітрам дієтичного напою з аспартамом на день. Контрольна група тварин вживала чисту воду.

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На 4, 8 та 12 тижнях з початку експерименту з мишами проводили когнітивні тести. Зокрема, за допомогою різних лабіринтів вчені оцінювали просторову пам'ять та здатність до навчання. У лабіринті Барнса, наприклад, тваринам потрібно було знайти безпечне місце під одним із 40 отворів, розташованих на круглій поверхні.

Миші з контрольної групи швидко знаходили потрібний отвір. Гризунам, які пили воду з аспартамом, потрібно набагато більше часу, щоб освоїти завдання. Крім того, коли самців із груп, яким давали підсолоджену воду, схрестили з самками, які не вживали аспартам, у їхнього потомства як чоловічої, так і жіночої статі в першому поколінні спостерігалися аналогічні проблеми в навчанні та пам'яті.

Втім, на наступному поколінні ефект уже не виявився. З огляду на це вчені припустили, що вплив аспартаму призвів до змін у спермі піддослідних тварин.