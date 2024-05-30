"Вызывайте скорую": в больнице вблизи Житомира отказались помочь женщине, которой стало зло
Источник:Общественное Житомир
Работники Житомирской районной больницы не оказали помощь женщине, которой стало плохо рядом с территорией медучреждения. Они посоветовали вызвать скорую.
О случае рассказала очевидица Елена Иванова. По ее словам, она 25 мая ехала в автобусе, когда одной из пассажирок стало плохо. Елена вышла вместе с ней возле райбольницы: женщину оставила на остановке, а сама побежала в больницу за помощью, в чем ей отказали.
Смотрите также Не наследственность, а совпадение: новорожденной девочке удалили гигантскую опухоль, такая же была у мамы
Ответили, что не могут оказать первую медицинскую помощь, потому что не могут покинуть территорию заведения. Мол, у них уже был случай, когда кто-то из персонала вышел за территорию и получил какое-то взыскание за это. Сказали, чтобы я вызвала скорую,
– рассказала Иванова.
Позиция больницы
Меддиректор по хирургической работе и неотложной помощи Житомирской райбольницы Андрей Мирончук объяснил, что в тот день в больнице был только один дежурный врач и он не мог покинуть территорию больницы.
"Любой человек не может покинуть свое рабочее место, тем более когда это дежурный врач, который один на всю больницу, где 205 пациентов", – отметил Андрей Мирончук.
Елена решила таки вызвать "скорую", несмотря на то, что рядом была больница. И, по ее словам, бригада ехала на вызов полчаса. Далее женщину госпитализировали в первую городскую больницу.
Почему скорая так долго ехала на вызов
Меддиректор центра экстренной медицины и медицины катастроф области Виктор Гринев отверг информацию о том, что "скорая" прибыла в такой срок.
При этом он отметил, что следует учитывать, что это был выходной день, поэтому вызовов было больше чем обычно. И якобы ближайшая бригада была сразу направлена.
"Я посмотрел по карте, ближайшая бригада была в 17 минутах езды от этого места. Но с сиренами, немного с превышением скорости, наша бригада приехала за 16 минут", – заверил Гринев.
Действительно ли медики не могут покидать рабочее место
Юрист Роман Гуртовенко объяснил, что в соответствии с Кодексом законов о труде и должностными инструкциями медиков, покидать свое рабочее место в рабочее время врачи действительно не могут. По его словам, внутренние документы, уставы, должностные инструкции не предусматривают врачу возможности отлучаться для оказания медицинской помощи за пределами учреждения.
И действительно отметил, что для оказания экстренной медицинской помощи функционирует экстренная медицинская помощь, то есть "скорая".
По словам медицинского директора первой городской больницы Андрея Волкова, 28 мая женщину выписали домой.