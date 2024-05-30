"Викликайте швидку": у лікарні поблизу Житомира відмовилися допомогти жінці, якій стало зле

Працівники Житомирської районної лікарні не надали допомогу жінці, якій стало зле поруч із територією медзакладу. Вони порадили викликати швидку.

Про випадок розповіла очевидиця Олена Іванова. За її словами, вона 25 травня їхала в автобусі, коли одній із пасажирок стало зле. Олена вийшла разом із нею біля райлікарні: жінку залишила на зупинці, а сама побігла в лікарню за допомогою, у чому їй відмовили.

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Відповіли, що не можуть надати першу медичну допомогу, бо не можуть покинути територію закладу. Мовляв, у них уже був випадок, коли хтось з персоналу вийшов за територію та отримав якесь стягнення за це. Сказали, аби я викликала швидку,

– розповіла Іванова.

Позиція лікарні

Меддиректор з хірургічної роботи та невідкладної допомоги Житомирської райлікарні Андрій Мирончук пояснив, що того дня в лікарні був лише один черговий лікар і він не міг покинути територію лікарні.

"Будь-яка людина не може покинути своє робоче місце, тим паче коли це черговий лікар, який один на всю лікарню, де 205 пацієнтів", – зазначив Андрій Мирончук.

Олена вирішила таки викликати "швидку", попри те, що поруч була лікарня. І, за її словами, бригада їхала на виклик пів години. Далі жінку госпіталізували до першої міської лікарні.

Чому швидка так довго їхала на виклик

Меддиректор центру екстреної медицини та медицини катастроф області Віктор Гриньов відкинув інформацію про те, що "швидка" прибула в такий термін.

При цьому він зауважив, що слід враховувати, що це був вихідний день, тож викликів було більше ніж зазвичай. Та нібито найближча бригада була одразу направлена.

"Я подивився по карті, найближча бригада була за 17 хвилин їзди від цього місця. Але з сиренами, трохи з перевищенням швидкості, наша бригада приїхала за 16 хвилин", – запевнив Гриньов.

Чи дійсно медики не можуть покидати робоче місце

Юрист Роман Гуртовенко пояснив, що відповідно до Кодексу законів про працю та посадових інструкцій медиків, покидати своє робоче місце у робочий час лікарі дійсно не можуть. За його словами, внутрішні документи, статути, посадові інструкції не передбачають лікарю можливості відлучатися для надання медичної допомоги поза межами закладу.

І дійсно зазначив, що для надання екстреної медичної допомоги функціонує екстрена медична допомога, тобто "швидка".

За словами медичного директора першої міської лікарні Андрія Волкова, 28 травня жінку виписали додому.