Составляющие диетической когда могут признать канцерогенными

О своем решении Международное агентство по изучению рака при ВОЗ, а также Объединенный экспертный комитет по пищевым добавкам объявят 14 июля.

Что известно об аспартам

Аспартам (L-Аспартил-L-фенилаланин) – синтезировал в 1965 году американский химик Джеймс Шлаттер. Этот искусственный подсластитель также известен как пищевая добавка E951. С конца прошлого века его используют в качестве заменителя сахара в жевательных резинках, йогуртах, леденцах, сиропах от кашля, диетической кока-коле и некоторых других газированных напитках.

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Эта добавка примерно в 200 раз слаще обычного сахара и не имеет горького послевкусия. Но теперь Международное агентство по изучению рака (IARC) при Всемирной организации здравоохранения может внести аспартам в свой список как возможный канцероген, то есть в какой-то степени способно вызвать рак.

Решение агентства по изучению рака

В то же время, заседание о пересмотре использования аспартама проводит Объединенный экспертный комитет ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA). О своих выводах эксперты объявят 14 июля. При этом с 80-х годов XX века JECFA считал, что для попадания в группу риска взрослому человеку весом 60 килограммов нужно ежедневно выпивать от 12 до 36 банок диетической воды в зависимости от количества аспартама.

Решения IARC оказывают огромное влияние. В 2015 году комитет этой организации пришел к выводу, что неселективный системный гербицид под названием глифосат "вероятно канцерогенный". И даже когда другие органы типа Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обжаловали это утверждение, спустя годы компании все еще ощущали последствия: например, немецкая Bayer несколько лет назад трижды не смогла обжаловать приговоры суда, который принял возместить ущерб клиентам, заявившим, что у них развился рак из-за использования гербицидов.

Решения IARC критиковали за то, что они порождают чрезмерную тревогу, ведь избегать употребления определенных веществ не так просто. Производители уже сообщили о "серьезных опасениях по поводу проверки IARC, которая может ввести потребителей в заблуждение", заставляя их потреблять больше сахара, а не выбирать безопасные продукты без сахара или с его низким содержанием.