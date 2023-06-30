Складники дієтичної коли можуть визнати канцерогенними

Про своє рішення Міжнародне агентство з вивчення раку при ВООЗ, а також Об'єднаний експертний комітет з харчових добавок оголосять 14 липня.

Що відомо про аспартам

Аспартам (L-Аспартил-L-фенілаланін) – синтезував у 1965 році американський хімік Джеймс Шлаттер. Цей штучний підсолоджувач, також відомий як харчова добавка E951. З кінця минулого століття його використовують як замінник цукру в жувальних гумках, йогуртах, льодяниках, сиропах від кашлю, дієтичній кока-колі та деяких інших газованих напоях.

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Ця добавка приблизно в 200 разів солодша за звичайний цукор і не має гіркого післясмаку. Але тепер Міжнародна агенція з вивчення раку (IARC) при Всесвітній організації охорони здоров'я може внести аспартам у свій список як можливий канцероген, тобто якоюсь мірою здатна викликати рак.

Рішення агентства з вивчення раку

Водночас засідання про перегляд використання аспартаму проводить Об'єднаний експертний комітет ВООЗ з харчових добавок (JECFA). Про свої висновки експерти оголосять 14 липня. При цьому з 80-х років XX століття JECFA вважав, що для потрапляння в групу ризику дорослій людині вагою 60 кілограмів потрібно щодня випивати від 12 до 36 банок дієтичної води, залежно від кількості аспартаму.

Рішення IARC мають величезний вплив. У 2015 році комітет цієї організації дійшов висновку, що неселективний системний гербіцид під назвою гліфосат "ймовірно канцерогенний". І навіть коли інші органи на кшталт Європейського управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) оскаржили це твердження, через роки компанії все ще відчували наслідки: наприклад, німецька Bayer кілька років тому тричі не спромоглася оскаржити вироки суду, який ухвалив відшкодувати збитки клієнтам, які заявили, що в них розвинувся рак через використання гербіцидів.

Рішення IARC критикували за те, що вони породжують надмірну тривогу, адже уникати вживання певних речовин не так просто. Виробники вже повідомили про "серйозні побоювання з приводу перевірки IARC, яка може ввести споживачів в оману", змушуючи їх споживати більше цукру, а не вибирати безпечні продукти без цукру або з його низьким вмістом.