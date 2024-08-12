Пандемия COVID-19 показала, насколько важно следить за развитием вирусов, во избежание глобальных кризисов. Исследователи во всем мире активно следят за инфекционными угрозами, пытаясь предотвратить новую пандемию или минимизировать ее последствия.

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Создание списка патогенов

Более 200 специалистов из более 50 стран провели широкое исследование, во время которого изучали 1652 возбудителей, в том числе 28 вирусов и определенные группы бактерий. Исходя из этого исследования сформировали список из 30 возбудителей, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья людей.

При выборе возбудителей были учтены такие факторы, как вирулентность, способность к распространению и наличие эффективных вакцин или лекарств.

Список самых опасных болезней

Среди бактериальных угроз в этом списке есть возбудители холеры, чумы, бактериальной дизентерии и сальмонеллеза, а также Klebsiella pneumoniae, что вызвало тяжелые инфекции. ВОЗ сообщает о десятках тысяч случаев холеры, особенно в регионах Ближнего Востока и Африки.

Вирусные угрозы включают флавивирусы, такие как возбудители Денге и желтой лихорадки, а также вирус Зика. Эти заболевания передаются через укусы комаров.

Вирус Денге был включен в список ВОЗ из-за массовых заболеваний, зарегистрированных в начале 2024 года. Хотя инфекция часто протекает бессимптомно, повторная инфекция может привести к серьезным последствиям. Поэтому защита от комаров в тропиках является необходимой мерой предосторожности.

Оспа обезьян также вошла в список после вспышки в 2022 году, что повлияло на многие регионы мира. Инфекция передается через контакт с зараженным человеком или употребление мяса больных животных. Оспа особенно опасна для беременных женщин, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Список приоритетных возбудителей также включает грипп типа А, Эболу, геморрагическую лихорадку Конго и другие заболевания. Этот список значительно расширился по сравнению с 2018 годом, но это не означает неизбежность катастрофических эпидемий.

ВОЗ стремится направить научные усилия для решения ключевых проблем в области здравоохранения, подчеркивая опасных заболеваниях. Изучение этих возбудителей, развитие вакцин и обеспечение доступа к медицинским ресурсам в бедных и отдаленных регионах может помочь предотвратить будущую пандемию.