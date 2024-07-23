Список заболеваний, с которыми увольняются с военной службы
Во время прохождения военной службы у защитника могут возникнуть проблемы со здоровьем. Боец имеет право на лечение и увольнение из рядов ВСУ.
Юристы объединения "Бачинский и партнеры" рассказали нюансы и перечислили болезни, которые предусматривают возможность увольнения с военной службы.
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Состояние здоровья может стать причиной увольнения из ВСУ
Положение о военно-врачебной экспертизе и медицинском осмотре в Вооруженных Силах Украины четко определяет перечень болезней, которые могут быть основанием для увольнения со службы.
Перечень обеспечивает здоровье и безопасность военнослужащих, которые даже при лучших усилиях не могут выполнять свои служебные обязанности из-за болезней или медицинских проблем.
Какие заболевания могут быть основанием для увольнения из ВСУ:
- сердечно-сосудистой системы, вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- заболевания зрительной системы, вызывающие нарушения зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, которые не поддаются медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающие нарушение состава крови и ее функционирования, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, которые не поддаются медикаментозному лечению.