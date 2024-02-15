Прежде всего эксперты отмечают, что не нужно стесняться своих чувств или считать себя каким-то неправильным человеком.

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Мы не нашли исследования, в котором бы назвали точную цифру частоты возникновения новой влюбленности среди людей, которые уже находятся в отношениях, но можно утверждать, что это происходит довольно часто.

Можно ли контролировать новые чувства

Например, погасить новую влюбленность, которая внезапно возникла, и усилить любовь к партнеру. Ученые предлагают применять с этой целью когнитивные и поведенческие стратегии – работать над изменением убеждений, касающихся объекта любви.

Исследование показало эффективность методики, но в краткосрочной перспективе. Чтобы окончательно утвердить или опровергнуть теорию, нужно осуществить больше исследований.

Что делать, когда влюбились в нового человека

Поговорить с партнером. Попробуйте в любой допустимой для вас форме рассказать о своих чувствах. Необязательно сразу признаваться в новой влюбленности, если нет ощущения безопасности.

Можно вместе поразмышлять, в каком состоянии ваши отношения. Комфортно ли вам в них? Есть ли то, чего не хватает? Можно попробовать разнообразить отношения и поискать решение проблем, если они есть?

Обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Может быть индивидуальная или парная психотерапия. Это поможет справиться с тяжелыми эмоциями или определить вопросы, которые сложнее всего себе поставить.

Подумать, какие варианты могут быть для вас приемлемыми:

Допустим ли вариант завершения нынешних отношений? Насколько глубоки и взаимны ваши новые чувства? Готовы ли вы работать над отношениями вместе с партнером? Что вы и ваш партнер думаете об отношениях, в которых у человека может быть более одного эмоционального, сексуального или романтического партнера одновременно?

Эти вопросы не являются самыми простыми, но они могут помочь вам определиться с дальнейшими действиями.

Будут ли чувства к новому партнеру всегда такими же яркими? Скорее всего нет. Любая любовь, по мнению науки, превращается от страсти до теплой привязанности.

Разрыв отношений – это болезненный процесс, но иногда это лучший вариант из возможных. Главное, чтобы любое решение было взвешенным и осознанным.