Экранное время – время, которое проводит ребенок или взрослый перед экраном телевизора, компьютера, телефона, планшета. Ученые давно изучают его влияние на здоровье детей и часто делают неоднозначные выводы. Во всех предыдущих исследованиях изучалось влияние времени, проведенного перед экранами электронных устройств, на здоровье детей в возрасте от девяти лет и старше, но как насчет самых маленьких?

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Новое исследование развития детей

Ученые из японского Университета Тохоку попытались узнать, есть ли связь между тем, сколько времени годовалые дети проводят перед экраном телевизора, планшета и их дальнейшим развитием, особенно моторикой, общением, социальными навыками.

Исследование проходило в три этапа. Первый включал анкетирование, в нем участвовало 7097 молодых мам, возраст детей которых на момент опроса составлял один год. Женщины должны ответить на вопрос: "Сколько часов в день вы позволяете своим детям смотреть телевизор, DVD, играть в видеоигры, а также игры в телефонах и планшетах?".

Участникам нужно было выбрать один из предложенных ответов: "не разрешаю", "менее одного часа", "от одного до двух часов", "от двух до четырех часов", "от четырех и более часов".

Опрос показал, что 48,5% участников позволяли своим годовалым детям пользоваться электронными устройствами менее часа в день, а только 4,1% – более четырех часов в день.

Экранное время негативно влияет на развитие детей

Через время, когда детям исполнилось два года, а затем четыре, прошли второй и третий этапы исследования соответственно. На этих этапах женщинам предложили пройти опрос ASQ-3 – скрининговая методика для оценки родителями развития детей от двух месяцев до 5,5 лет в домашних условиях. Этот скрининг позволяет родителям получить информацию об основных нормах развития детей раннего возраста.

Ученые заметили связь между более длительным временем, проведенным перед экраном гаджетов в возрасте одного года, и высоким риском задержки развития в возрасте двух лет в общении, моторике, личных качествах и социальных навыках.

В возрасте четырех лет (третий этап исследования) у детей, которые в годовалом возрасте проводили за экранами больше времени, возникли проблемы с общением и решением повседневных задач, но при этом исчезли сложности с мелкой моторикой, личными качествами и социальными навыками, которые наблюдались в два годы.

Исследователи отметили, что у детей, экранное время которых составляло более четырех часов в день, наблюдались проблемы в общении и решении повседневных задач и в два, и в четыре года.