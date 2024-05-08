Действительно ли весна влияет на сексуальное влечение людей

Существует распространенное мнение, что весна сильно влияет на сексуальное влечение людей. И в этом есть доля правды, но не совсем так, как считают большинство людей.

Весна – пора страданий школьников, которые готовятся к ВНО, страданий взрослых, готовящихся к летнему сезону, и любовных страданий всех возрастов. С последним дело интересное: считается, что весной управляют балом взбудораженные гормоны, но причина не совсем в них.

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Что влияет на половое влечение

На половое влечение влияет целый набор обстоятельств:

состояние здоровья;

взаимоотношения с партнером;

стресс и психологическое состояние в целом;

культурные факторы;

содержание в крови половых гормонов – эстрогена и тестостерона;

возраст.

Сексуальное влечение – совокупность психологических, биологических и социальных факторов. Желание гораздо больше зависит от индивидуальных черт и жизненных обстоятельств, чем от погоды, но некоторые исследования все же находят связь между сезонами и либидо.

С эволюционной точки зрения выгоднее заводить потомство, когда вокруг достаточно еды, чтобы его прокормить. Активный брачный сезон весной привел бы к рождению детей ближе к зиме, когда кормить их особенно нечем.

Сексуальное влечение мужчин

Вероятно, по той же причине пик выработки тестостерона приходится на осень, а вот весной и летом его уровень падает. Кроме того, весной у мужчин снижается количество и качество сперматозоидов, что тоже делает этот сезон невыгодным для зачатия.

Интересно, что женщины кажутся мужчинам более привлекательными зимой, чем летом. Ученые предположили, что во всем виноват эффект контраста. Зимой мужчины преимущественно видят женщин под несколькими слоями одежды, поэтому фотографии обнаженных женщин в исследовании оцениваются как более привлекательные.

Сексуальное влечение женщин

Половое влечение женщин больше зависит от фазы цикла, чем от сезона. Женщины чаще инициируют секс и проявляют к нему больше интереса прямо перед овуляцией. Считается, что это происходит из-за повышенной выработки эстрадиола – одной из форм гормона эстрогена.

Тогда почему весну считают временем любви и шутят о "весеннем обострении"? Возможно, дело в том, что весной больше солнца, погода приятнее, а значит, и настроение лучше. Люди больше выходят на улицу и активнее взаимодействуют друг с другом – все это может быть причиной повышенного либидо весной.