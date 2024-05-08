Чи справді весна впливає на сексуальний потяг людей

Існує поширена думка, що весна сильно впливає на сексуальний потяг людей. І в цьому є частка правди, але не зовсім так, як вважають більшість людей.

Весна – пора страждань школярів, які готуються до ЗНО, страждань дорослих, що готуються до літнього сезону, та любовних страждань різного віку. З останнім справа цікава: вважається, що навесні керують балом розбурхані гормони, але причина не зовсім у них.

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Що впливає на статевий потяг

На статевий потяг впливає цілий набір обставин:

стан здоров'я;

взаємини із партнером;

стрес та психологічний стан в цілому;

культурні чинники;

вміст у крові статевих гормонів – естрогену та тестостерону;

вік.

Сексуальний потяг – сукупність психологічних, біологічних та соціальних факторів. Бажання набагато більше залежить від індивідуальних рис і життєвих обставин, ніж від погоди, але деякі дослідження все ж таки знаходять зв'язок між сезонами та лібідо.

З еволюційного погляду вигідніше заводити потомство, коли довкола достатньо їжі, щоб його прогодувати. Активний шлюбний сезон навесні призвів би до народження дітей ближче до зими, коли годувати їх особливо нема чим.

Сексуальний потяг чоловіків

Ймовірно, з тієї ж причини пік вироблення тестостерону припадає на осінь, а ось навесні та влітку його рівень падає. Крім того, навесні у чоловіків знижується кількість та якість сперматозоїдів, що теж робить цей сезон невигідним для зачаття.

Цікаво, що жінки здаються чоловікам привабливішими взимку, ніж улітку. Вчені припустили, що у всьому винен ефект контрасту. Взимку чоловіки переважно бачать жінок під кількома верствами одягу, тому фотографії оголених жінок у дослідженні оцінюються як привабливіші.

Сексуальний потяг жінок

Статеве потяг жінок більше залежить від фази циклу, ніж від сезону. Жінки частіше ініціюють секс і виявляють до нього більше інтересу прямо перед овуляцією. Вважається, що це відбувається через підвищений виробіток естрадіолу – однією з форм гормону естрогену.

Тоді чому весну вважають часом кохання та жартують про "весняне загострення"? Можливо, річ у тім, що навесні більше сонця, погода приємніша, а отже, і настрій кращий. Люди більше виходять на вулицю та активніше взаємодіють один з одним – усе це може бути причиною підвищеного лібідо навесні.