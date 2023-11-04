Диабет больше не "сладкая болезнь": как соль влияет на риски развития болезни
Источник:Eurekalert
Диабет обычно связывают с чрезмерным употреблением сахара, а вот добавление избыточного количества соли в пищу – с рисками для сердечно-сосудистой системы. Впрочем, как выяснилось, это не совсем так.
Новое исследование британских ученых указывает, что чрезмерное употребление соли тоже может влиять на вероятность развития диабета. В исследовании участвовало более 400 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.
Смотрите также Красное мясо вызывает еще одно опасное заболевание
Наблюдения продолжались почти 12 лет, зафиксировано, что более 13 тысяч человек из всех участников – развился диабет 2 типа.
Мы уже знаем, что ограничение соли может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но это исследование впервые показывает, что уборка солонки со стола также может помочь предотвратить диабет 2 типа,
- сказал ведущий автор доктор Лу Ци.
Исследователи опросили людей, как часто они добавляют соль в пищу, однако она не включала соль, использованную для приготовления пищи, или общее количество потребленной соли.Результаты исследования