Секс влияет на бактерии

Во время секса люди обмениваются бактериями. Иногда это приводит к передаче инфекции или нарушению баланса микрофлоры половых путей.

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Одна из самых распространенных инфекций – бактериальный вагиноз. Он возникает, когда некоторых нормальных бактерий, живущих во влагалище, становится слишком много. При этом появляются белые или серые выделения с "рыбным" запахом. У одних женщин вагиноз проходит без лечения, у других лечится антибиотиками.

Исследования показывают, что микрофлора полового члена партнера оказывает влияние на риск развития бак. вагиноза у женщины со временем. Незащищенный секс женщины с женщиной тоже связан с более высоким риском развития у нее бактериального вагиноза.

Также если у одного из партнеров есть хроническая дрожжевая инфекция, она может обостриться после полового контакта или передаться другому. После лечения баланс микрофлоры приходит в норму и дальше секс не приводит к проблемам.

Бактерии влияют на секс

Ученые предполагают, что бактерии могут влиять на то, нравится партнер или нет. А еще есть данные, что кишечные микроорганизмы влияют на выработку дофамина, 5-НТ и норадреналина в головном мозге веществ, которые считаются основными регуляторами полового влечения.

Микробиомы партнеров становятся похожими

Если люди живут друг с другом, впоследствии их микрофлоры становятся схожими. К этому приводит использование общих предметов, схожее питание, употребление алкоголя, болезни партнеров.

Ученые считают, что этот механизм может работать и в обратную сторону: бактерии одного человека могут избавить другого от проблемы со здоровьем. К примеру, исследования на мышах показали, что кишечные микробы могут влиять на мозг.

У крыс и мышей, которым пересаживали фекалии от людей с болезнью Паркинсона, шизофренией, аутизмом или депрессией, развиваются эквиваленты этих проблем у грызунов. И наоборот, введение этим животным фекальных трансплантатов от здоровых людей иногда облегчает их симптомы.