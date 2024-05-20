Нашли микропластик в семенниках мужчин: влияет ли это на фертильность

Ученые в масштабном исследовании обнаружили в семенниках мужчин микропластик. То есть, загрязненная окружающая среда потенциально может влиять на фертильность мужчин.

В частности, исследование установило, что органы могут быть загрязнены 12 разновидностями микропластика, который используют для изготовления упаковочных материалов.

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Загрязнение окружающей среды пластиком негативно влияет не только на природу, но и на здоровье людей и животных, – говорится в исследовании.

Ученые нашли в яичках мужчин самый распространенный тип пластика невероятно высокой концентрации – 328,4 милогирам на 1 грамм образца.

! Ученые считают, что это может уменьшить мужскую фертильность и привести к бесплодию.

Предварительно ученые уже обнаруживали остатки пластика в крови, сердце и плаценте. Совокупно это повышает риски для развития сердечных и других болезней.