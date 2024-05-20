Знайшли мікропластик в сім'яниках чоловіків: чи впливає це на фертильність

Учені у масштабному дослідженні виявили в сім'яниках чоловіків мікропластик. Тобто, забруднене довкілля потенційно може впливати на фертильність чоловіків.

Зокрема, дослідження встановило, що органи можуть бути забруднені 12 різновидами мікропластику, який використовують для виготовлення пакувальних матеріалів.

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Забруднення довкілля пластиком негативно впливає не лише на природу, а й на здоров’я людей і тварин, – ідеться у дослідженні.

Учені знайшли в яєчках чоловіків найпоширеніший тип пластику неймовірно високої концентрації – 328,4 мілогірам на 1 грам зразка.

! Учені вважають, що це може зменшити чоловічу фертильність та призвести до безпліддя.

Попередньо учені уже виявляли залишки пластику в крові, серці та плаценті. Сукупно це підвищує ризики для розвитку серцевих та інших хвороб.