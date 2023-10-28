Неожиданное открытие: цвет глаз человека влияет на выбор одежды

Новое исследование, проведенное учеными из Школы психологии и нейронаук Шотландии, впервые научно доказывает, что цвет глаз человека влияет на выбор цвета одежды, которая ему подходит.

Ранее исследователи отмечали важность выбора цвета одежды в зависимости от тона кожи, но не принимали во внимание одну ключевую деталь: человек с темным оттенком лица, как правило, имеет более темный цвет волос и глаз.

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Любая из этих характеристик может стать основой выбора цвета одежды. Ученые были уверены, что тон кожи будет решающим фактором, поскольку это подчеркивается почти во всех модных советах. Но цвет кожи оказался не столь важен.

Новое исследование выбора одежды

Команда ученых попросила 200 участников провести два эксперимента, чтобы проверить значимость цвета кожи, глаз и волос при выборе цвета одежды.

В одном эксперименте использовались изображения белых женщин, сфотографированных по стандартному освещению: у половины из них была светлая кожа, волосы и глаза, а у половины – более темная кожа, волосы и глаза. Эти изображения также были изменены так, что тон кожи естественно светлых лиц был изменен, чтобы добавить загар и цвет кожи естественно темных лиц некоторым образом освещался.

Глаза имеют наибольшее значение в подборе цвета одежды

Участники эксперимента выбирали цвет одежды, адаптированные к изображениям лиц с трансформированным цветом кожи и без такого изменения. Они выбирали из широкого спектра цветов, яркость и насыщенность которых можно изменять. Несмотря на заметное изменение цвета кожи, выбор одежды оставался неизменным.

Красные цвета выбирали для лица с темной кожей, даже когда их кожа была освещена. Синие цвета выбирали для лица с естественно светлой кожей, даже когда их кожа была затемнена. Результаты свидетельствуют о решающей роли цвета глаз или цвета волос, которые не были изменены.

Второе исследование подтвердило особую значимость цвета глаз при выборе цвета одежды. В этом исследовании сравнивались наборы естественных изображений лиц со светлыми и темными глазами. Участники чаще выбирали синий цвет для изображений со светлыми глазами (естественными или измененными) и оранжевый/красный для изображений с темными глазами (естественными или измененными).