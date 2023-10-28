Неочікуване відкриття: колір очей людини впливає на вибір одягу

Нове дослідження, проведене науковцями зі Школи психології та нейронаук Шотландії, вперше науково доводить, що колір очей людини впливає на вибір кольору одягу, який їй пасує.

Раніше дослідники наголошували на важливості вибору кольору одягу в залежності від тону шкіри, але не брали до уваги одну ключову деталь: людина з темним відтінком обличчя, як правило, має темніший колір волосся і очей.

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Будь-яка з цих характеристик може стати основою для вибору кольору одягу. Вчені були впевнені, що тон шкіри буде вирішальним фактором, оскільки це підкреслюється майже у всіх модних порадах. Але колір шкіри виявився не настільки важливим.

Нове дослідження вибору одягу

Команда науковців попросила 200 учасників провести два експерименти, щоб перевірити важливість кольору шкіри, очей та волосся при виборі кольору одягу.

В одному експерименті використовувалися зображення білих жінок, сфотографованих за стандартного освітлення: у половини з них була світла шкіра, волосся та очі, а у половини – темніша шкіра, волосся та очі. Ці зображення також були змінені так, що тон шкіри природно світлих облич був змінений, щоб додати засмагу і колір шкіри природно темних облич деяким чином освітлювався.

Очі мають найбільше значення в підбору кольору одягу

Учасники експерименту вибирали кольори одягу, адаптовані до зображень облич з трансформованим кольором шкіри та без такої зміни. Вони обирали з широкого спектра кольорів, яскравість і насиченість яких можна було змінювати. Попри помітне редагування кольору шкіри, вибір одягу залишався незмінним.

Червоні кольори вибирали для обличчя з природно темною шкірою, навіть коли їхня шкіра була освітлена. Сині кольори вибирали для обличчя з природно світлою шкірою, навіть коли їхня шкіра була затемненою. Результати свідчать про вирішальну роль кольору очей або кольору волосся, які не були змінені.

Друге дослідження підтвердило особливу важливість кольору очей при виборі кольору одягу. В цьому дослідженні порівнювалися набори природних зображень облич зі світлими і темними очима. Учасники частіше обирали синій колір для зображень зі світлими очима (природними або зміненими) та помаранчевий/червоний для зображень з темними очима (природними або зміненими).