Воздействие алкоголя на мозг: новые данные

В новом исследовании ученые проанализировали МРТ-снимки 25 тысяч человек. Они обнаружили, что употребление небольшого количества алкоголя плохо влияет на мозг.

Умеренное употребление алкоголя – массовое явление. Поэтому даже небольшие его побочные действия в масштабах общества могут оказаться существенными. Ухудшить потенциальный вред может то, что большинство людей убеждены, что алкоголь в относительно небольших дозах абсолютно безвреден для здоровья мозга.

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Новое исследование алкоголя

Ранее исследования демонстрировали, что употребление алкоголя в больших количествах наносит вред головному мозгу. Однако данные об эффектах умеренного употребления алкоголя остаются неоднозначными. Его влияние на структуру мозга было изучено слабо. Кроме того, некоторые исследования показывали, что теоретически вино может оказаться полезным, если не злоупотреблять им.

Авторы нового исследования использовали данные британского Биобанка. Ученые проанализировали информацию о 25 378 участниках. Они учитывали пол, возраст, уровень образования, количество выпитого алкоголя, размер и состояние головного мозга по данным магнитно-резонансной томографии, обращение за медицинской помощью по разным причинам и данные тестирования памяти.

Негативное влияние низких доз алкоголя

Чем больше алкоголя принимали участники исследования в течение недели, тем меньше плотность серого вещества головного мозга у них была. Согласно расчетам, проведенным учеными, около 0,8% изменений в его объеме можно объяснить именно умеренным потреблением алкоголя. Употребление алкоголя было связано с ухудшением связей в белом веществе головного мозга. Связь между употреблением алкоголя и ухудшением состояния головного мозга была более выраженной у людей, страдающих гипертонией и ожирением.

Нет нижнего предела, к которому выпивка не наносит вреда – алкоголь вреден в любых количествах. Негативное влияние касается всех структур мозга, не только тех областей, повреждения которых предполагали ранее,

– сказала Энья Топила, соавтор нового исследования

Авторы отмечают, что цифра 0,8% может показаться маленькой. Однако этот вклад в нарушение структуры мозга в четыре раза выше, чем действие лишнего веса на серое вещество.