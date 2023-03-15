Вплив алкоголю на мозок: нові дані

У новому дослідженні вчені проаналізували МРТ-знімки 25 тисяч людей. Вони виявили, що вживання невеликої кількості алкоголю погано впливає на головний мозок.

Помірне вживання алкоголю масове явище. Тому навіть невеликі його побічні дії у масштабах суспільства можуть бути суттєвими. Погіршити потенційну шкоду може те, що більшість людей переконана, що алкоголь у відносно невеликих дозах є абсолютно нешкідливим для здоров'я мозку.

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Нове дослідження алкоголю

Раніше дослідження демонстрували, що вживання алкоголю у великих кількостях завдає шкоди головному мозку. Проте, дані про ефекти помірного вживання алкоголю залишаються неоднозначними. Його вплив на структуру мозку було вивчено слабко. Крім того, деякі дослідження показували, що теоретично вино може виявитися корисним, якщо не зловживати ним.

Автори нового дослідження використовували дані британського Біобанку. Вчені проаналізували інформацію про 25378 учасників. Вони враховували стать, вік, рівень освіти, кількість випитого алкоголю, розмір та стан головного мозку за даними магнітно-резонансної томографії, звернення за медичною допомогою з різних причин та дані тестування пам'яті.

Негативний вплив низьких доз алкоголю

Чим більше алкоголю приймали учасники дослідження протягом тижня, тим менша щільність сірої речовини головного мозку у них була. Відповідно до розрахунків, які провели вчені, близько 0,8% змін у його об'ємі можна пояснити саме помірним споживанням алкоголю. Вживання алкоголю було пов'язане з погіршенням зв'язків у білій речовині головного мозку. Зв'язок між вживанням алкоголю і погіршенням стану головного мозку був більш виразним у людей, які страждають на гіпертонію та ожиріння.

Немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Негативний вплив стосується всіх структур мозку, не лише тих областей, пошкодження яких передбачали раніше,

– сказала Енья Топівала, співавтор нового дослідження.

Автори зазначають, що цифра 0,8% може здатися маленькою. Однак цей внесок у порушення структури мозку вчетверо вища, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину.