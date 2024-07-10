Выпадение волос, или андрогенная алопеция, развивается постепенно в виде залысин или лысины на макушке головы. По данным Национального института здравоохранения США, от этого заболевания больше страдают мужчины: 50 миллионов мужчин по сравнению с 30 миллионами женщин в стране.

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Влияние тестостерона на выпадение волос

Тестостерон нельзя назвать прямой причиной выпадения волос, а вот его метаболит дигидротестостерон (ДГТ) может этому способствовать. Дело в том, что тестостерон превращается в более мощный гормон ДГТ под действием фермента 5-альфа-редуктазы.

Это происходит в различных тканях, включая кожу головы. ДГТ играет роль в регулировании цикла роста волос и у некоторых людей может способствовать сокращению фазы анагена. Именно ДГТ, а не сам тестостерон, прежде всего ответственен за выпадение волос.

Люди с генетической чувствительностью волосяных фолликулов к ДГТ склонны к облысению, при котором линия роста волос залысины и макушка со временем истончается. Однако высокий уровень тестостерона не обязательно означает, что у человека будут выпадать волосы. Генетика и чувствительность к ДГТ – основные определяющие факторы.

Например, исследование 1998 года показало, что клетки волосяных фолликулов у людей, которые лысеют, имеют более высокий уровень андрогенных рецепторов, чем клетки фолликулов у людей с волосами. Это означает, что наличие рецепторов также играет роль влияния андрогенов на волосы.

У людей с меньшим количеством рецепторов андрогенов высокий уровень тестостерона или ДГТ может не вызывать выпадение волос. Здесь также входят в игру генетические вариации. Ученые считают, что некоторые люди наследуют вариант гена рецептора андрогенов, который более восприимчив к воздействию тестостерона и ДГТ на волосы на голове.

В некоторых случаях, наоборот, низкий уровень тестостерона также может способствовать истончению волос, поскольку тестостерон играет роль в поддержании здоровья волосяных фолликулов.

Как определить, что выпадение волос связано с тестостероном

Врачи-трихологи обращают внимание на следующие признаки:

выпадение волос в основном на верхней части головы, а не по бокам;

жирная кожа на верхней части головы;

сужение волосяных фолликулов на макушке;

прыщи у взрослых.

Итак, хоть тестостерон и участвует в процессе выпадения волос, именно преобразования в ДГТ и индивидуальная генетическая чувствительность непосредственно приводят к этому, а не просто высокий уровень тестостерона.