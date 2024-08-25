Вирус энцефалита лошадей уже передается от животных человеку: в США бьют тревогу

Медики США бьют тревогу, ведь теперь вирус восточного энцефалита лошадей (EEE) может передаваться от лошадей к людям через комаров.

Данные Центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствуют, что у тех, людей, которые инфицировались, обычно развиваются неврологические проблемы. Впрочем, в тяжелых случаях возможны судороги и даже кома.

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Что известно о вирусе энцефалита лошадей

Около 30% больных животных умирают.

В США уже официально зафиксировали 2 случая болезни среди людей. Два случая обнаружили в разный период времени у двух мужчин из штата Массачусетс.

Вирус у лошадей, который может распространяться и на людей, фиксировали также в северной части штата Нью-Йорк.

EEE - редкая, но серьезная болезнь, которая вызывает беспокойство в сфере здравоохранения, – сообщил уполномоченный по здравоохранению штата Массачусетс Робби Голдштейн.

Справочно. Вирус энцефаломиелита лошадей – острое нейроинфекционное заболевание. Оно характеризуется диффузным воспалением головного и спинного мозга.

Как передается вирус человеку

Вирус EEE циркулирует в москитах, которые кусают млекопитающих, в частности, лошадей, а также людей.

По состоянию на сейчас смертельных случаев болезни среди людей не зафиксировано. Но специалисты предупредили, что люди возрастной категории 50+ и моложе 15 лет – в группе наивысшего риска.

Симптомы вируса энцефаломиелита

внезапные головные боли,

высокая температура,

озноб;

рвота.

Эти признаки могут появиться между 4 и 10 днями после укуса зараженного ЭЭЭ комара.