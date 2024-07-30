Вирус, который вызывает COVID-19 нашли в дикой природе

Исследователи из Virginia Tech обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, циркулирует среди животных в дикой природе. Во время генетического исследования выявлены уникальные мутации вируса, которые совпадают с теми, что возникают у людей, это свидетельствует о переходе инфекции от человека к животным.

По словам профессора биологических наук Института биомедицинских исследований Фралина Карлы Финкильштейн, это исследование подтверждает, что вирус SARS-CoV-2 адаптируется к новым хозяевам среди диких животных.

Также на тему В Киеве новая вспышка коронавируса, значительно возросло количество госпитализаций

Новое исследование коронавируса

Научная группа проанализировала 798 мазков из носа и рта животных, а также 126 образцов крови из шести видов животных, найденных как в реабилитационных центрах, так и в дикой природе.

Во время исследования выявлено, что наибольший процент заражений происходит в районах с высокой активностью людей, таких как пешеходные тропы и общественные места. Это указывает на то, что вирус мог передаваться от людей к животным через прямой контакт или через окружающую среду.

Коронавирус передался диким животным

Исследование показало, что SARS-CoV-2 присутствовал у таких видов как мыши-олени, вирджинские опоссумы, еноты, сурки, восточные кролики, и красные летучие мыши. Некоторые из выявленных вирусных мутаций были уникальными и могли влиять на ответ иммунной системы человека.

Важным выводом этого исследования является и подчеркивание потребности в дальнейшем геномном секвенировании вируса, циркулирующего среди различных видов, для оценки вероятности передачи вируса от животных к людям и разработки эффективных средств контроля за инфекцией в окружающей среде.