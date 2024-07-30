Вірус, який викликає COVID-19 знайшли в дикій природі

Дослідники з Virginia Tech виявили, що вірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, циркулює серед тварин у дикій природі. Під час генетичного дослідження виявлено унікальні мутації вірусу, які збігаються з тими, що виникають у людей, це свідчить про перехід інфекції від людини до тварин.

За словами професорки біологічних наук Інституту біомедичних досліджень Фраліна Карли Фінкільштейн, це дослідження підтверджує, що вірус SARS-CoV-2 адаптується до нових господарів серед диких тварин.

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Нове дослідження коронавірусу

Наукова група проаналізувала 798 мазків з носа та рота тварин, а також 126 зразків крові з шести видів тварин, знайдених як у реабілітаційних центрах, так і в дикій природі.

Під час дослідження виявлено, що найбільший відсоток заражень відбувається в районах з високою активністю людей, таких як пішохідні стежки та громадські місця. Це вказує на те, що вірус міг передаватися від людей до тварин через прямий контакт або через навколишнє середовище.

Коронавірус передався диким тваринам

Дослідження показало, що SARS-CoV-2 був присутній у таких видів як миші-олені, вірджинські опосуми, єноти, бабаки, східні кролики, та червоні кажани. Деякі з виявлених вірусних мутацій були унікальними та могли впливати на відповідь імунної системи людини.

Важливим висновком цього дослідження є і підкреслення потреби в подальшому геномному секвенуванні вірусу, що циркулює серед різних видів, для оцінки ймовірності передачі вірусу від тварин до людей та розробки ефективних засобів контролю за інфекцією в довкіллі.