Какие сны снятся детям и с какого возраста

Наблюдая за спящим малышом, можно подумать, что ему снятся сны. Он улыбается, хмурится, шевелит ручками или ножками. Но действительно ли это сон?

Как устроен сон

Сновидения взрослых преимущественно происходят во время быстрой фазы сна. По данным Фонда сна, новорожденные проводят 50% времени в быстрой фазе – это вдвое больше, чем взрослые.

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Было бы логично предположить, что младенцы действительно видят сны, поскольку они так много времени находятся в этой фазе.

Однако некоторые ученые сомневаются, что младенцы вообще могут видеть сны, потому что их мозг недостаточно развит, чтобы формировать абстрактные мысли и образы. Зато специалисты считают, что такой сон способствует когнитивному развитию.

Какие сны снятся детям

Другие исследования показывают, что сны детей дошкольного возраста – это преимущественно статические картинки с животными. Иногда в них есть небольшое движение или нет вообще. В возрасте от 5 до 7 лет в детских снах появляется движение и социальное взаимодействие, а в возрасте от 7 до 8 лет сны становятся более длительными и сложными.

До 9 – 11 лет они похожи на те, что видят взрослые. Взрослые дети чаще становятся действующими лицами в своих снах, видят членов семьи и животных, испытывают эмоции.