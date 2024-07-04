Які сни сняться дітям та з якого віку

Спостерігаючи за сплячим малюком, можна подумати, що йому сняться сни. Він усміхається, хмуриться, ворушить ручками чи ніжками. Але чи справді це сон?

Як влаштований сон

Сновидіння дорослих переважно відбуваються під час швидкої фази сну. За даними Фонду сну, новонароджені проводять 50% часу у швидкій фазі – це вдвічі більше, ніж дорослі.

Також на тему Чому в спеку хочеться багато спати

Було б логічно припустити, що немовлята справді бачать сни, оскільки вони так багато часу перебувають у цій фазі.

Однак деякі вчені сумніваються, що немовлята взагалі можуть бачити сни, тому що їхній мозок недостатньо розвинений, щоб формувати абстрактні думки та образи. Натомість фахівці вважають, що такий сон сприяє когнітивному розвитку.

Які сни сняться дітям

Інші дослідження показують, що сни дітей дошкільного віку – це переважно статичні картинки з тваринами. Іноді в них є невеликий рух або немає взагалі. У віці від 5 до 7 років у дитячих снах з'являється рух та соціальна взаємодія, а у віці від 7 до 8 років сни стають тривалішими та складнішими.

До 9 – 11 років вони схожі на ті, що бачать дорослі. Дорослі діти частіше стають дійовими особами у своїх снах, бачать членів сім'ї та тварин, відчувають емоції.