Как вернуть форму после родов: советы от Натальи Татаринцевой

Беременность и роды оказывают негативное влияние на форму многих женщин, но вернуть ее возможно. Главное к этому подходить с умом и не бояться обращаться с советами к экспертам.

В новом выпуске проекта Люкс ФМ "Хочу быть мамой" ведущая Таня Ли поинтересовалась у молодой звездной мамы Натальи Татаринцевой, каким образом ей удалось так оперативно вернуться в желаемую форму.

Также на тему Мифы об ЭКО: что нужно знать об искусственном оплодотворении

Как вернуть форму после родов

По мнению гимнастки, все дело в сочетании правильного рациона, тренировок и ухода за собой, причем все это стоит делать одновременно.

Все начинается со стандартных рекомендаций по питанию. Для мам, которые кормят грудью, главное не делать резких изменений в рационе. На самом деле тем, кто стремится взяться за свое тело, не следует прибегать к резким шагам в питании,

– объяснила гимнастка

По ее словам, за три-четыре возможно вернуться в форму. Она восстановилась до своих предыдущих показателей

Полный разговор с Натальей Татаринцевой в "Хочу быть мамой" смотрите уже сейчас: