Як повернути форму після пологів: поради від Наталії Татарінцевої
- Наталія Татарінцева радить поєднувати правильний раціон, тренування та догляд за собою для повернення форми після пологів.
- Гімнастка підкреслює важливість уникнення різких змін у харчуванні, особливо для мам, які годують грудьми.
Вагітність та пологи мають негативний вплив на форму багатьох жінок, але повернути її можливо. Головне до цього підходити з розумом і не боятись звертатись з порадами до експертів.
У новому випуску проєкту Люкс ФМ "Хочу бути мамою" ведуча Таня Лі поцікавилася в молодої зіркової матусі Наталії Татарінцевої, яким чином їй вдалося так оперативно повернутися в бажану форму.
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Як повернути форму після пологів
На думку гімнастки, уся справа в поєднанні правильного раціону, тренувань і догляду за собою, причому все це варто робити одночасно.
Усе починається зі стандартних рекомендацій щодо харчування. Для мам, які годують грудьми, головне не робити різких змін у раціоні. Насправді тим, хто прагне взятися за своє тіло, не слід вдаватися до різких кроків у харчуванні,
– пояснила гімнастка
За її словами, за три-чотири можливо повернутися у форму. Вона відновилася до своїх попередніх показників
Повну розмову з Наталією Татарінцевою у "Хочу бути мамою" дивіться вже зараз:
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