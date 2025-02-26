Среди распространенных мифов об ЭКО есть убеждение, что дети, рожденные с помощью этого метода, отличаются от тех, кто был зачат естественным образом. Об этом в программе "Хочу быть мамой" на YouTube-канале Люкс ФМ рассказала акушерка-гинеколог и репродуктолог Юлия Маслий, передает 24 Канал.

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ЭКО не влияет на детей

Как объяснила гинеколог, это утверждение абсолютно безосновательное. Она отметила, что даже сегодня некоторые пациенты опасаются, что дети, рожденные через ЭКО, могут быть "необычными" или "не такими, как все".

Доказано, что дети, рожденные с помощью ЭКО, никоим образом не отличаются от тех, кто появился на свет естественным путем – ни по состоянию здоровья, ни по уровню развития,

– отметила врач.

Кстати, первый ребенок, который появился на свет благодаря ЭКО, родился в 1978 году. Сегодня это уже взрослая женщина, которая смогла самостоятельно забеременеть и стать мамой.

Полный эпизод программы "Хочу быть мамой" вы можете посмотреть прямо сейчас: