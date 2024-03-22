Вейпинг может повредить ДНК: новые тревожные предостережения

Вейпинг может повредить ДНК так же, как и курение табака. Ученые предостерегли, что вейпинг влияет на организм на уровне генов.

Об этом свидетельствует недавнее исследование, которое охватило 3,5 тысячи образцов клеток курильщиков табака и обнаружили значительные изменения ДНК, связанные с раком легких и опухолями.

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Вейпниг вредит организму на уровне ДНК

Ученые предположили, что те люди, которые любят вейп, будут иметь аналогичное состояние, как у курильщиков, даже если они выкурили менее 100 настоящих сигарет в своей жизни.

Пока все еще мало данных утверждать, что электронные сигареты приводят к раку. Но некоторые генетические изменения свидетельствуют об опасности,

– отметила автор исследования Кьяра Херцог.

Перспектива исследования

Исследователи отметили, что для того, чтобы выяснить долгосрочное влияние вейпинга на здоровье, нужны дополнительные исследования.

И все же, правительства многих стран мира решили принять новые законы, направленные на борьбу с курением и вейпингом.