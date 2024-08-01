Можно ли пожилым людям придерживаться вегетарианской диеты
Источник:VIPcare
Менять свои привычки можно в любом возрасте, главное подходить к этому осознанно. Давайте разберемся в особенностях вегетарианского типа питания для людей пожилого возраста.
Быть вегетарианцем после 60 лет означает сознательно подходить к выбору рациона. Когда все сделано сбалансировано, то вегетарианский тип питания может быть полезным.
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Польза вегетарианства для пожилых людей
- снижение риска болезней сердца, риска диабета, уровень холестерина;
- улучшает здоровье и качество жизни;
- способствует спокойному сну;
- уменьшает шансы заболеть определенным типом рака.
Что нужно знать
Исключить мясо и мясные продукты может быть трудно. Проблема заключается в замене питательных веществ, которые вы употребляли для получения необходимых макро- и микроэлементов из продуктов животного происхождения.
Белок становится все более важным макронутриентом во время старения. Он помогает поддерживать мышечную массу и силу костей. При растительных типах питания человек теряет мышечную массу быстрее.
Поэтому при переходе на такой тип питания важно подобрать альтернативные источники белка: соевые продукты, бобовые, орехи, зерно и семена. Содержание белка в растительных продуктах:
- черная фасоль консервированная – 22 г белка на 100 г продукта;
- нут консервированный – 20 г белка на 100 г продукта;
- соя вареная – 16 г белка на 100 г продукта.
Кальций. Этого минерала много в листовой зелени, миндале, инжире, тофу и апельсинах, молочных продуктах, яйцах и рыбе. Кальций сохраняет ваши кости и зубы сильными, что особенно важно после 50 лет.
Витамин B12. Этот витамин не содержится в большинстве растений, орехов и семян. Его основные источники – мясо, субпродукты, яйца, рыба.
Люди старше 50 лет часто имеют трудности с усвоением B12 из пищи. Поэтому можно поискать на полках магазинов продукты, которые обогащены витамином B12: молоко, растительное молоко, тофу и злаки.