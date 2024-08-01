Чи можна літнім людям дотримуватись вегетаріанської дієти

Міняти свої звички можна в будь-якому віці, головне підходити до цього усвідомлено. Розберімось в особливостях вегетаріанського типу харчування для людей літнього віку.



Бути вегетаріанцем після 60 років означає свідомо підходити до вибору раціону. Коли все зроблено збалансовано, то вегетаріанський тип харчування може бути корисним.

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Користь вегетаріанства для літніх людей

зниження ризику хвороб серця, ризику діабету, рівень холестерину;

покращує здоров'я та якість життя;

сприяє спокійному сну;

зменшує шанси захворіти на певний тип раку.

Що потрібно знати

Бути веганом у середньому, літньому та старечому віці не зовсім безпечно через більший ризик саркопонії – втрати скелетно-м'язової маси та функції м'язів з віком. А саркопенія збільшує ризик смерті.

Виключити м'ясо та м'ясні продукти може бути важко. Проблема полягає у заміні поживних речовин, які ви вживали для отримання необхідних макро- та мікроелементів із продуктів тваринного походження.

Білок стає все більш важливим макронутрієнтом під час старіння. Він допомагає підтримувати м'язову масу та силу кісток. При рослинних типах харчування людина втрачає м'язову масу швидше.

Тому при переході на такий тип харчування важливо підібрати альтернативні джерела білка: соєві продукти, бобові, горіхи, зерно та насіння. Вміст білка у рослинних продуктах:

чорна квасоля консервована – 22 г білка на 100 г продукту;

нут консервований – 20 г білка на 100 г продукту;

соя варена – 16 г білка на 100 г продукту.

Кальцій. Цього мінералу багато в листовій зелені, мигдалі, інжирі, тофу та апельсинах, молочних продуктах, яйцях та рибі. Кальцій зберігає ваші кістки та зуби сильними, що особливо важливо після 50 років.

Вітамін B12. Цей вітамін не міститься в більшості рослин, горіхів та насіння. Його основні джерела – м'ясо, субпродукти, яйця, риба.

Люди старше 50 років часто мають труднощі з засвоєнням B12 з їжі. Тому можна пошукати на полицях магазинів продукти, які збагачені вітаміном B12: молоко, рослинне молоко, тофу та злаки.