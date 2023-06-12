Половое воспитание – важный процесс нормального и гармоничного психосексуального развития личности. Именно он формирует личность, ее взгляды, модели поведения и оказывает влияние на здоровое мировосприятие. Об этой непростой теме 24 Каналу рассказал Директор Национального института сексологии и сексуального здоровья Михаил Шевченко.

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Михаил Шевченко “У нас в семьях родители часто забывают об этой важной части воспитательной работы, поэтому часто во взрослой жизни дети вырастают с искаженным представлением о своей сексуальности, ее природе и функции. А проводить воспитательные беседы с детьми следует с раннего возраста – 3 – 4 года! В это время ребенок начинает исследовать и познавать свое тело”.

В этот момент родителям важно правильно формировать коммуникацию и называть вещи своими именами: женский половой орган – "вульва", мужской – "пенис" и т.д. Если трудно – приобретите детские книги, где есть соответствующие иллюстрации, там авторы описывают человеческое тело в игровой и доступной для детей форме.

Ребенок должен воспринимать половые органы на одном уровне с другими органами, которые у него есть, чтобы формировать здоровое отношение к своему телу и в дальнейшем к своей сексуальности. Эти процессы формируют личность и качество ее жизни. Поэтому украинское общество в конце концов должно избавиться от ограниченного представления о сексуальном образовании и дать ему должное место в общей системе знаний.

Польза полового воспитания

Сейчас расскажу некоторую информацию, которая поможет понять всю важность полового воспитания в процессе развития ребенка, особенно эта информация будет полезна родителям. Следует понимать, что психосексуальное развитие человека (ПСР) начинается с рождения и длится до 16 – 24 лет. За это время ребенок проходит определенные этапы становления личности, основанные на четких гендерных принципах и особенностях человеческой психики.

К примеру, с 1,5 (3) лет до 5 (7) лет формируется половая идентичность ребенка. У ребенка закладываются первые представления и ощущения, к какому полу он относится. И здесь важно родителям об этом разговаривать с детьми. К 2 годам ребенок уже осознает свой пол, но еще не может объяснить, почему он является мальчиком или девочкой, и это норма. В 3 – 4 года – ребенок верит, что пол можно изменить – побыть то мальчиком, то девочкой.

В 5 лет – приходит осознание необратимости своего пола. В большинстве случаев, когда мальчик или девочка в возрасте до 3 – 4 лет говорит, что относится к другому полу, к этому следует относиться как к возрастным особенностям, которые к 5 годам исчезают.

В 5 (7) – 10 (12) лет у ребенка закладываются стереотипы полового ролевого поведения. Дети начинают стремиться играть с детьми своего пола – вследствие чего происходит психосексуальная дифференциация. Возникает интерес к противоположному полу, появляются первые попытки ухаживаний. В это время дети должны ходить на разные кружки, способствующие формированию их моделей поведения среди сверстников. И еще, что очень важно, в этом возрасте ребенок должен видеть пример здоровых отношений между родителями и гендерные роли. Это будет существенно влиять на его поведение во взрослом возрасте и в его семье.

В 10 (12) – 16 (24) лет формируется психосексуальная ориентация. В это время подростки должны получать достаточно информации о своей физиологии и физиологии противоположного пола, о незапланированной беременности, средствах контрацепции и т.д. Поэтому родители должны пытаться контролировать информацию, которую получает ребенок в это время. И если в раннем возрасте родители были ключевыми в процессе полового воспитания ребенка, то в подростковом возрасте лучше, чтобы эту роль взяли на себя работники учебных заведений.

Михаил Шевченко “Как видите, все эти этапы должны держаться под контролем – дома родителями, а в школах соответствующими специалистами. Тогда, психосексуальное развитие личности будет точно в большей безопасности, чем сейчас. Поэтому важность полового воспитания трудно переоценить”.

Могут ли родители самостоятельно заниматься сексуальным воспитанием детей

Психосексуальное развитие ребенка – комплексный процесс, в котором должны быть задействованы родители, учителя и общество. Это важно для гармоничного развития сексуальности ребенка.

Потому что у детей могут быть разные отношения с родителями, а учитель или воспитатель в определенный период времени могут взять на себя роль наставника, который поможет ребенку сформировать правильное отношение к сексуальному развитию и пройти его с пользой для здоровья и для качества будущей жизни. Ну и, конечно, главное, чтобы и общество было готово к такому просвещению и поддерживало детей на пути их становления и сексуального развития. Украина только в начале этого процесса.

Сексуальное воспитание взрослых

Взрослые, к сожалению, часто жалуются на некоторые барьеры, возникающие у них при общении с детьми на интимные темы. И с этим нужно работать! У нас в Национальном Институте сексологии и сексуального образования есть учебные программы для родителей, которые помогут им "расконсервироваться" и поговорить с ребенком правильно на интимные темы и с лучшим для него эффектом.

Этот процесс требует знаний и времени, которые мы стараемся дать родителям. Ведь, как известно, современные родители не знают из практики, что такое половое воспитание, потому что их тоже никто не учил. Этого нет в нашей культуре, к сожалению.

Почему тема секса настолько табуирована в Украине.

В украинской традиционной культуре сексуальной тематике придавали большое значение, но именно негативное влияние на формирование сексуальности и культуру имела советская социалистическая политика, которая касалась семьи и сексуальности человека. И таким образом за 75 лет оккупации нашей нации советским социалистическим лагерем произошло некоторое изуродование и издевательство над сексуальностью как таковой.

Михаил Шевченко “Поэтому сейчас мы получили в наследство определенную химеру по поводу сексуальности человека. И именно здесь, по моему мнению, лежит это табуирование – несогласованность между естественными потребностями и теми, что навязывала людям идеология социализма”.

Сексуальное воспитание в украинских школах

Сейчас в украинских школах нет ни системы полового воспитания, ни прописанных норм, ни специальных обучающих программ. Недостает также профессиональных специалистов. На общенациональном уровне тему полового воспитания подняли совсем недавно, у общества начал формироваться определенный запрос, но до конкретных действий пока далеко.

Государство должно подойти к этому вопросу комплексно и системно интегрировать половое воспитание в школах через специальные учебные программы, разработанные на базе Минобразования и с привлечением специалистов. Как єто происходит сейчас? Каждое учебное заведение на свой страх и риск приглашает специалистов, которые, по их мнению, компетентны в вопросах полового воспитания и в индивидуальном порядке назначают соответствующие занятия в школах – либо отдельным предметом, либо как часть другого имеющего отношение к этой теме предмета, например, биология или естествознание.

Отсюда низкое доверие учащихся к изложенной информации или вообще невосприятие ее как достойной внимания. Специалисты нашего Института уже четко понимают, что половое воспитание – это важная составляющая гармоничного развития общества: дети более здоровые, образованные и психически здоровые личности. А именно это важный фундамент для развития высокоразвитого и благополучного общества.

Половое воспитание как дисциплина, согласно академическим правилам, должно иметь исследовательскую базу в Национальной академии педагогических наук Украины. И на основе этой исследовательско-научной базы должна формироваться конкретная программа по половому воспитанию, опираясь именно на социокультурный аспект украинской нации. Поэтому надеемся, что власть все же приступит к внедрению полового воспитания в учебных заведениях, потому что сейчас, когда идет быстрое сокращение населения в стране, уменьшается рождаемость и появляются другие демографические проблемы, это как никогда актуально.