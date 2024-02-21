Вакцины против COVID-19 таки связаны с заболеваниями сердца и крови: новые глобальные данные
Источник:ScienceDirect
Вакцины, которые защищают от длительных и тяжелых симптомов COVID-19, могут быть связаны с увеличением риска опасных заболеваний.
О подобных случаях говорили еще в начале создания вакцин. Теперь же ученые подошли основательно к изучению возможных последствий. Глобальное исследование проведено в рамках Global Vaccine Data Network.
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Сейчас речь о более частых случаях сердечно-сосудистого воспаления из-за инъекции вакцин мРНК, от компании Pfizer и Moderna, а также повышенный риск образования тромбоза в мозге после применения вирусной векторной вакцины Оксфордского университета AstraZeneca Plc.
Кроме того, вакцины на основе вируса были связаны с повышенным риском синдрома Гийена-Барре (неврологического расстройства, при котором иммунная система ошибочно атакует периферическую нервную систему).Важно! Обнаруженная связь не означает, что конспирологи были правы. Ведь, за последние 3 года вакцинации населения, было проведено более 13,5 миллиардов доз вакцин против COVID-19, что спасло более 1 миллиона жизней только в Европе.
Больше о негативном влиянии вакцины
Несмотря на явные преимущества вакцинации, небольшая часть людей, которые были вакцинированы, все же получили негативные последствия.
В глобальном исследовании приняли участие около 99 миллионов человек в восьми странах, которые получили прививку от коронавируса.
Какие вакцины и какие последствия провоцируют
- В ходе исследования ученые обнаружили, что миокардит, или воспаление сердечной мышцы возникал после первой, второй и третьей дозы мРНК-вакцин.
- После вакцинации препаратом Moderna, ученые зафиксировали более частые случаи перикардита или воспаления тонкого мешка, что является опасным состоянием для человека.
- Также зафиксированы случаи синдрома Гийена-Барре в течение 42 дней после первой дозы вакцины ChAdOx1 или "Vaxzevria" (AstraZeneca) Оксфордского университета. В то же время этого не возникало при применении мРНК-вакцин.
Такое ChAdOx1 предположительно связано с увеличением тромбоза церебральных венозных синусов втрое, типа тромба в мозге, который возникал в 69 случаях, по сравнению с ожидаемым 21.Обратите внимание! По причине выявления небольших рисков в Дании решили изъять или ограничить вакцинацию ChAdOx1. Миокардит также был связан с третьей дозой ChAdOx1 в некоторых, но не во всех исследуемых популяциях.
Ученые обнаружили возможные сигналы безопасности для поперечного миелита – воспаление спинного мозга – после вакцин противовирусного вектора.
Так же было с острым распространенным энцефаломиелитом – воспалением и отеком головного и спинного мозга – после вакцинации против вирусного вектора и мРНК.
Зафиксировано 7 случаев острого диссеминированного энцефаломиелита после прививки вакциной Pfizer-BioNTech против ожидаемых 2.
Побочные эффекты, которые включают непереносимость физических нагрузок, чрезмерная усталость, онемение и "мозговой туман" были одними из распространенных симптомов, выявленных у более чем 240 взрослых с хроническим поствакцинальным синдромом в отдельном исследовании, проведенном Йельской школой медицины.