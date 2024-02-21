Вакцины против COVID-19 таки связаны с заболеваниями сердца и крови: новые глобальные данные

Вакцины, которые защищают от длительных и тяжелых симптомов COVID-19, могут быть связаны с увеличением риска опасных заболеваний.

О подобных случаях говорили еще в начале создания вакцин. Теперь же ученые подошли основательно к изучению возможных последствий. Глобальное исследование проведено в рамках Global Vaccine Data Network.

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Сейчас речь о более частых случаях сердечно-сосудистого воспаления из-за инъекции вакцин мРНК, от компании Pfizer и Moderna, а также повышенный риск образования тромбоза в мозге после применения вирусной векторной вакцины Оксфордского университета AstraZeneca Plc.

Кроме того, вакцины на основе вируса были связаны с повышенным риском синдрома Гийена-Барре (неврологического расстройства, при котором иммунная система ошибочно атакует периферическую нервную систему).

Больше о негативном влиянии вакцины

! Обнаруженная связь не означает, что конспирологи были правы. Ведь, за последние 3 года вакцинации населения, было проведено более 13,5 миллиардов доз вакцин против COVID-19, что спасло более 1 миллиона жизней только в Европе.

Несмотря на явные преимущества вакцинации, небольшая часть людей, которые были вакцинированы, все же получили негативные последствия.

В глобальном исследовании приняли участие около 99 миллионов человек в восьми странах, которые получили прививку от коронавируса.

Какие вакцины и какие последствия провоцируют

В ходе исследования ученые обнаружили, что миокардит , или воспаление сердечной мышцы возникал после первой, второй и третьей дозы мРНК-вакцин.

, или воспаление сердечной мышцы возникал после первой, второй и третьей дозы мРНК-вакцин. После вакцинации препаратом Moderna, ученые зафиксировали более частые случаи перикардита или воспаления тонкого мешка, что является опасным состоянием для человека.

или воспаления тонкого мешка, что является опасным состоянием для человека. Также зафиксированы случаи синдрома Гийена-Барре в течение 42 дней после первой дозы вакцины ChAdOx1 или "Vaxzevria" (AstraZeneca) Оксфордского университета. В то же время этого не возникало при применении мРНК-вакцин.

Такое ChAdOx1 предположительно связано с увеличением тромбоза церебральных венозных синусов втрое, типа тромба в мозге, который возникал в 69 случаях, по сравнению с ожидаемым 21.

По причине выявления небольших рисков в Дании решили изъять или ограничить вакцинацию ChAdOx1. Миокардит также был связан с третьей дозой ChAdOx1 в некоторых, но не во всех исследуемых популяциях.

Ученые обнаружили возможные сигналы безопасности для поперечного миелита – воспаление спинного мозга – после вакцин противовирусного вектора.

Так же было с острым распространенным энцефаломиелитом – воспалением и отеком головного и спинного мозга – после вакцинации против вирусного вектора и мРНК.

Зафиксировано 7 случаев острого диссеминированного энцефаломиелита после прививки вакциной Pfizer-BioNTech против ожидаемых 2.

Побочные эффекты, которые включают непереносимость физических нагрузок, чрезмерная усталость, онемение и "мозговой туман" были одними из распространенных симптомов, выявленных у более чем 240 взрослых с хроническим поствакцинальным синдромом в отдельном исследовании, проведенном Йельской школой медицины.