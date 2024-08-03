Вакцинации против очень распространенного вируса защищает от деменции

Те, кто болел ветрянкой, носят в себе "спящий" вирус Varicella zoster в своих нервных клетках. С годами, когда иммунная система ослабевает, у некоторых людей он "просыпается", вызывая заболевание, известное как герпес зостер. Недавние исследования показали, что "они могут быть связаны с распространенным ухудшением когнитивных функций.

Опасная ветрянка _COPY что воспринимается многими как легкая детская инфекция

Ветрянка, воспринимаемая многими как легкая детская инфекция, может иметь долгосрочные последствия. Некоторые родители, противники вакцинации, даже устраивают "ветряные вечеринки", чтобы их дети заразились и переболели ветрянкой.

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Однако, люди, перенесшие заболевание, сохраняют вирусы в нервных клетках, которые могут активироваться в позже. У 25% людей, перенесших ветрянку, вирус реактивируется, а среди лиц, старше 80 лет, этот показатель достигает 50%. Последствия могут быть серьезными, включая хроническую боль, нарушающую нормальную жизнедеятельность.

Новое исследование

Исследование показало что вирус Varicella zoster или опоясывающего лишая может быть связан с развитием деменции. Установлено, что люди, привитые новой версией вакцины против этой инфекции (Shingrix), реже страдали от деменции.

Ранее было выяснено, что вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск деменции на 28%, но этот эффект был статистически значимым только для женщин. Существовали сомнения в этих данных, поскольку люди, которые регулярно вакцинируются, как правило, ведут здоровый образ жизни. Например, регулярная вакцинация против гриппа связана с меньшим риском болезни Альцгеймера, что породило гипотезу о вирусной природе этого заболевания. Аналогично, вакцина БЦЖ коррелирует с меньшей вероятностью деменции.

Таким образом, не было ясно, связано ли снижение риска деменции с защитным эффектом вакцины от герпеса зостера или с общим здоровым образом жизни вакцинированных людей.

Вакцинация защищает от деменции

Для уточнения этих данных ученые сравнили количество дней с диагнозом "деменция" среди 104 тысяч людей, привитых старой и новой вакцинами против герпеса зостера. В результате выяснилось, что в течение шести лет после вакцинации Shingrix среднее количество дней с диагнозом "деменция" у пожилых людей было на 17% меньше, чем у тех, кто получал Zostavax. Это подтверждает гипотезу о том, что вирус Varicella zoster может способствовать развитию деменции в пожилом возрасте.

Отметим, что более 99% взрослых людей старше 50 лет уже имеют вирус, который вызывает опоясывающий лишай. Поэтому вакцинация является крайне важной для профилактики деменции.