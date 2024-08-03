Вакцинації проти дуже поширеного вірусу захищає від деменції

Ті, хто хворів на вітрянку, носять у собі "сплячий" вірус Varicella zoster у своїх нервових клітинах. З роками, коли імунна система слабшає, у деяких людей він "прокидається", викликаючи захворювання, відоме як герпес зостер. Недавні дослідження показали, що "вони можуть бути пов'язані з поширеним погіршенням когнітивних функцій.

Небезпечна вітрянка

Вітрянка, що сприймається багатьма як легка дитяча інфекція, може мати довгострокові наслідки. Деякі батьки, противники вакцинації, навіть влаштовують "вітрякові вечірки", щоб їхні діти заразилися і перехворіли на вітрянку.

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Проте, люди, які перенесли захворювання, зберігають віруси в нервових клітинах, які можуть активуватися в пізніше. У 25% людей, які перенесли вітрянку, вірус реактивується, а серед осіб, старших за 80 років, цей показник досягає 50%. Наслідки можуть бути серйозними, включаючи хронічний біль, що порушує нормальну життєдіяльність.

Нове дослідження

Дослідження показало що вірус Varicella zoster або оперізуючого лишаю може бути пов'язаний із розвитком деменції. Встановлено, що люди, щеплені новою версією вакцини проти цієї інфекції (Shingrix), рідше страждали від деменції.

Раніше було зʼясовано, що вакцинація проти оперізуючого лишаю знижує ризик деменції на 28%, але цей ефект був статистично значущим лише для жінок. Існували сумніви у цих даних, оскільки люди, які регулярно вакцинуються, як правило, ведуть здоровіший спосіб життя. Наприклад, регулярна вакцинація проти грипу пов'язана з меншим ризиком хвороби Альцгеймера, що породило гіпотезу про вірусну природу цього захворювання. Аналогічно, вакцина БЦЖ корелює із меншою ймовірністю деменції.

Таким чином, не було ясно, чи пов'язане зниження ризику деменції із захисним ефектом вакцини від герпесу зостера або із загальним здоровішим способом життя вакцинованих людей.

Вакцинація захищає від деменції

Для уточнення цих даних вчені порівняли кількість днів із діагнозом "деменція" серед 104 тисяч людей, щеплених старою та новою вакцинами проти герпесу зостера. В результаті з'ясувалося, що протягом шести років після вакцинації Shingrix середня кількість днів з діагнозом "деменція" у людей похилого віку була на 17% менша, ніж у тих, хто отримував Zostavax. Це підтверджує гіпотезу про те, що вірус Varicella zoster може сприяти розвитку деменції у похилому віці.

Зазначимо, що понад 99% дорослих людей старше 50 років вже мають вірус, який викликає оперізуючий лишай. Тому вакцинація є вкрай важливою для профілактики деменції.