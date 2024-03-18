Переболеть или вакцинироваться: что имеет меньшие риски для здоровья ребенка

Вакцинация помогла человечеству побороть оспу и существенно снизить уровень смертности от ряда других болезней. Часть из них наиболее опасна именно для детей, иммунная система которых более уязвима, чем у взрослых. Однако люди продолжают распространять мифы о том, что для иммунитета полезно "переболеть", а вакцина - это яд.

В сети распространяют информацию, якобы дети до 6 лет часто болеют именно из-за вакцинации. Так, в этот период организм "очищается" от всего полученного яда – врачи описывают это так, что ребенок "перерастает" болезни.

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Наука объяснить этот процесс вроде бы не может. Также пишут, что дети должны переболеть "детскими" болезнями, а иначе существует риск более частого развития раковых заболеваний.

От каких болезней защищает детская вакцинация

Дети в целом более уязвимы к любым инфекциям, поскольку их иммунитет только формируется. Вакцинация направлена на создание иммунитета до того, как дети подвергнутся потенциально опасным для жизни заболеваниям. Именно вакцинация помогла снизить уровень детской смертности от ряда "детских" болезней

Среди них – полиомиелит. Полиомиелит – это инфекционное заболевание, которым болеют преимущественно дети, что приводит к постоянному параличу различных частей тела. В начале 1980 годов во всем мире ежегодно регистрировались сотни тысяч случаев болезни.

В ответ на это в 1988 году была основана "Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита" (GPEI) для борьбы с распространением вируса с помощью глобальной кампании вакцинации. С тех пор мир достиг быстрого прогресса в борьбе с этой болезнью. Два из трех типов вируса полиомиелита уничтожены во всем мире, уровень заболеваемости снизился до нескольких сотен случаев в год.

Корь - это острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом из семейства парамиксовирусов. Корь является одним из самых заразных заболеваний в мире, что может приводить к серьезным осложнениям. До внедрения вакцины против кори в 1963 году и широкого распространения вакцинации крупные эпидемии возникали примерно каждые два-три года и вызывали около 2,6 миллиона смертей ежегодно.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году от кори умерло 136 000 человек – преимущественно дети, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. Ускоренные меры по иммунизации странами, ВОЗ, Партнерством против кори и краснухи (ранее – Инициатива против кори и краснухи) и другими международными партнерами успешно предотвратили 56 миллионов смертей в период 2000 – 2021 годов.

В целом инфекционные заболевания, включая малярию, пневмонию, туберкулез и диарею, остаются основной причиной смерти детей в возрасте до 5 лет, рядом с преждевременными и осложненными родами.

Вакцинация в Украине

В Украине, в соответствии с Календаря профилактических прививок, ребенок должен получить вакцины от таких заболеваний, как туберкулез, гепатит B, корь, эпидемический паротит (свинка), краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и хиб-инфекция.

По статистике Центра общественного здоровья, от полиомиелита в 2023 году привито почти 85% детей до года, 86% – в возрасте 18 месяцев, 82% – в возрасте 6 лет и 79% – в возрасте 14 лет. При этом от 60% до 70% детей в разных возрастных группах дополучили вакцины, которые по разным причинам не вакцинировались ранее.

Вакцинация от кори, паротита и краснухи проходит в 2 этапа: сначала на первом году жизни, впоследствии – в шестилетнем возрасте. В 2023 году охват вакциной КПК-1 достиг 92%, КПК-2 – 87% (среди соответствующих возрастных групп). Зато свою первую вакцину КПК-1 в возрасте от 2 лет и старше получило почти 77% детей, КПК-1 (после 7 лет) – около 91%.

Можно ли "перерасти" болезни

Относительно "перерастания" детьми болезней - врачи исследуют этот вопрос длительное время. В частности это касается хронических состояний, таких как диабет, астма, синдром гиперактивности, артрит, аллергия, экзема и др.

Медицинская практика доказывает, что часть детей в условиях развития иммунной системы могут преодолеть болезнь, однако возможность ее сохранения и во взрослом возрасте тоже остается. Впрочем, это не касается острых состояний, которые вызывают инфекционные заболевания, или развитых после них осложнений.

Переболеть или вакцинироваться

То, что переболеть лучше вакцинации, – это миф. Как объясняет Министерство здравоохранения Украины, если ваш ребенок заразится и переболеет инфекционным заболеванием, у него действительно сформируется иммунитет против этого заболевания.

Однако инфекция может вызвать осложнения: паралич после полиомиелита, поражение сердца при дифтерии, рак печени из-за гепатита B, энцефалит вследствие кори. Риск осложнений после инфекционной болезни гораздо выше, чем риск нежелательных проявлений после вакцинации.