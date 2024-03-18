Перехворіти чи вакцинуватись: що має менші ризики для здоровʼя дитини

Вакцинація допомогла людству побороти віспу та суттєво знизити рівень смертності від низки інших хвороб. Частина з них найбільш небезпечна саме для дітей, імунна система яких вразливіша, ніж у дорослих. Однак люди продовжують поширювати міфи про те, що для імунітету корисно "перехворіти", а вакцина — це отрута.

У мережі поширюють інформацію, нібито діти до 6 років часто хворіють саме через вакцинацію. Так, у цей період організм "очищується" від усієї отриманої отрути – лікарі описують це так, що дитина "переростає" хвороби.

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Наука пояснити цей процес начебто не може. Також пишуть, що діти повинні перехворіти "дитячими" хворобами, а інакше існує ризик частішого розвитку ракових захворювань.

Від яких хвороб захищає дитяча вакцинація

Діти загалом більш вразливі до будь-яких інфекцій, оскільки їхній імунітет лише формується. Вакцинація спрямована на створення імунітету до того, як діти піддадуться потенційно небезпечним для життя захворюванням. Саме вакцинація допомогла знизити рівень дитячої смертності від низки "дитячих" хвороб

Серед них – поліомієліт. Поліомієліт – це інфекційне захворювання, яким хворіють переважно діти, що призводить до постійного паралічу різних частин тіла. На початку 1980 років у всьому світі щороку реєструвалися сотні тисяч випадків хвороби.

У відповідь на це в 1988 році була заснована "Глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту" (GPEI) для боротьби з поширенням вірусу за допомогою глобальної кампанії вакцинації. Відтоді світ досяг швидкого прогресу в боротьбі з цією хворобою. Два з трьох типів вірусу поліомієліту знищені в усьому світі, рівень захворюваності знизився до декількох сотень випадків на рік.

Кір — це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом з родини параміксовірусів. Кір є одним з найзаразніших захворювань у світі, що може призводити до серйозних ускладнень. До впровадження вакцини проти кору в 1963 році та широкого поширення вакцинації великі епідемії виникали приблизно кожні два-три роки й спричиняли близько 2,6 мільйона смертей щороку.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2022 році від кору померло 136 000 людей – переважно діти, попри наявність безпечної та ефективної вакцини. Прискорені заходи з імунізації країнами, ВООЗ, Партнерством проти кору та краснухи (раніше – Ініціатива проти кору та краснухи) та іншими міжнародними партнерами успішно запобігли 56 мільйонам смертей у період 2000 – 2021 років.

Загалом інфекційні захворювання, включно з малярією, пневмонією, туберкульозом та діареєю, залишаються основною причиною смерті дітей віком до 5 років, поруч з передчасними та ускладненими пологами.

Вакцинація в Україні

В Україні, відповідно до Календаря профілактичних щеплень, дитина має отримати вакцини від таких захворювань, як туберкульоз, гепатит B, кір, епідемічний паротит (свинка), краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та хіб-інфекція.

За статистикою Центру громадського здоров’я, від поліомієліту у 2023 році щеплено майже 85% дітей до року, 86% – у віці 18 місяців, 82% – у віці 6 років та 79% – у віці 14 років. При цьому від 60% до 70% дітей у різних вікових групах доотримали вакцини, які з різних причин не вакцинувалися раніше.

Вакцинація від кору, паротиту та краснухи проходить у 2 етапи: спершу на першому році життя, згодом – у шестирічному віці. У 2023 році охоплення вакциною КПК-1 сягнуло 92%, КПК-2 – 87% (серед відповідних вікових груп). Натомість свою першу вакцину КПК-1 у віці від 2 років і старше отримало майже 77% дітей, КПК-1 (після 7 років) – близько 91%.

Чи можна "перерости" хвороби

Щодо "переростання" дітьми хвороб — лікарі досліджують це питання тривалий час. Зокрема це стосується хронічних станів, таких як діабет, астма, синдром гіперактивності, артрит, алергія, екзема та ін.

Медична практика доводить, що частина дітей в умовах розвитку імунної системи можуть подолати хворобу, однак можливість її збереження і в дорослому віці теж залишається. Утім, це не стосується гострих станів, котрі спричиняють інфекційні захворювання, або ж розвинених після них ускладнень.

Перехворіти чи вакцинуватись

Те, що перехворіти краще за вакцинацію, – це міф. Як пояснює Міністерство охорони здоров’я України, якщо ваша дитина заразиться і перехворіє на інфекційне захворювання, у неї справді сформується імунітет проти цього захворювання.

Однак інфекція може викликати ускладнення: параліч після поліомієліту, ураження серця при дифтерії, рак печінки через гепатит B, енцефаліт внаслідок кору. Ризик ускладнень після інфекційної хвороби набагато вищий, аніж ризик небажаних проявів після вакцинації.