"Перестала дышать": в Ровненской области женщина умерла во время лечения зубов

В Ровненской области 50-летняя женщина умерла во время лечения зубов в стоматологической клинике. Полиция уже возбудила уголовное дело.

В Нацполиции сообщили детали трагического случая. Уточняют, что инцидент произошел в городе Здолбунов, названия клиники не указывают. Известно, что женщина приехала в город из соседнего села Здовбица.

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По данным следствия, процедура лечения зубов проходила с использованием седации (применение препарата для уменьшения чувствительности нервных окончаний).

Дантист ввел медицинское вещество пациентке, и у женщины начались проблемы с дыханием. Медики провели реанимационные мероприятия, но сердце пациентки остановилось,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Виновным грозит лишение свободы

В полиции открыли уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиком стоматологической клиники. Если вина будет доказана, ему объявят подозрение.

Виновным грозит до двух лет тюрьмы.

Назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, которая установит причину смерти женщины.

Трагические случаи в стоматологии