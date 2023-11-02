В Закарпатье госпитализированы 11 человек с подозрением на гепатит А
2 ноября 2023, 15:09Читати новину українською
В Украине продолжает ухудшаться ситуация с гепатитом А. По состоянию на 2 ноября известно, что с подозрением госпитализировали 11 человек. Среди них есть дети.
Анатолий Пшеничный – директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА – сообщил, что в настоящее время на территории области госпитализированы 11 человек. Среди них – 5 детей.
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