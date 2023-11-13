Почему очагом вспышки гепатита А стала Виннитчина и какая причина: объяснил главный санврач

Причиной вспышки гепатита А в Виннице и области, вероятнее всего, стала вода. А вот почему именно этот регион стал первым – пока сказать довольно сложно.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, на причину вспышки указывает именно количество заболевших людей. В то же время это не одна причина, которую рассматривают в Минздраве.

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Второй причиной эпидемиологи могут назвать пищевые продукты. Большинство заболевших говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты,

– добавил санврач.

Есть несколько случаев заболевания именно на производстве, речь идет о кондитерских фабриках и молокозаводе.

"Поэтому сейчас отрабатываются все сценарии и мы уже перешли от тестирования объектов окружающей среды к тестированию людей", - уточнил Кузин.

Он также объяснил, что иммунитет к гепатиту А держится довольно долго после перенесенной болезни, поэтому протестовав людей, в Минздраве надеются понять, какой именно человек мог перенести эту болезнь и инфицировать другую.

Причину вспышки все еще устанавливают

Также, по словам Кузина, в ближайшее время специалисты установят общий источник инфицирования, но пока прорабатываются все возможные варианты.

Относительно того, почему именно Винничина стала первым регионом, где была обнаружена инфекция, Кузин отметил, что ответить не может.

"Очень трудно сказать. Вспышки действительно не выбирают область или какой-то определенный населенный пункт, и во время проведения эпидемиологического расследования мы до сих пор выясняем возможный общий единый путь передачи. Прорабатывается несколько различных вариантов", - подчеркнул Кузин.

Кратко о вспышке гепатита А в Украине