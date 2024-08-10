В Ровно 10-летнему ребенку удалили 15-сантиметровую кисту: операция длилась 6 часов
Источник:Ровенская областная больница
Ривненские хирурги вместе с коллегами из НДСБ Охматдет успешно прооперировали 10-летнего мальчика, у которого обнаружили опасную 15-сантиметровую кисту возле пищевода.
Операция была сложная и длилась около 6 часов. В пресс-службе Ровенской областной больницы рассказали детали.
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Киста заднего средостения
Медики уточнили, что киста была расположена в верхних отделах заднего средостения. Это образование в области грудной клетки между позвоночником и органами грудной полости, которое может давить на важные органы – сердце, легкие, пищевод, что приводит к нарушению их функций.
Киста была расположена возле пищевода / Фото Ровенской областной больницы
Кисты пищеварительного тракта в заднем средостении опасны также и тем, что способны соединяться с пищеводом, образуя свищ. И, если не лечить, это вызывает серьезные осложнения.
Торакоскопическая операция
Хирурги провели вмешательство малоинвазивным методом – торакоскопически. Это позволило минимизировать травмирование тканей и ускорить реабилитацию мальчика.
Кроме операции, ребенок получил полный комплекс до – и послеоперационного лечения.
Вмешательство было успешным, кисту удалось удалить / Фото Ровенской областной больницы
Хирурги сообщили, что операция прошла успешно. Сейчас 10-летнего пациента выписали домой.