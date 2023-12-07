Думали опухоль, оказалось – паразит: в Ровенской области из-под кожи пациента вытащить гельминта

В Ровенской области медики вытащили из-под кожи мужчину 9-сантиметрового гельминта. Сначала у пациента подозревали онкологию.

Все началось с того, что пациент заметил небольшую опухоль на голове. И, несмотря на то, что она никак ему не мешала, когда новообразование покраснело, решил обратиться в больницу.

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Мужчина рассказал, что никакого зуда, жжения, боли или аллергической реакции не было. Покраснело место ориентировочно через 3 месяца.

После обследования и хирургического вмешательства из-под кожи мужчины изъяли взрослую самочку нематоды Dirofilaria repens длиной 9 сантиметров, которая была живой и активно двигалась,

– говорится в сообщении больницы.

Уже третий случай в Ровенской области

Отмечают, что это уже третий случай подкожного дирофиляриоза. Сейчас в Ровенской области продолжается эпидемиологическое обследование относительно очага заболевания.

Специалисты отмечают, что источник инфекции — животные и виды насекомых, которые переносят паразита.

Что можно сделать для профилактики