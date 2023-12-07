Думали пухлина, виявилось – паразит: на Рівненщині з-під шкіри пацієнта витягнути гельмінта
На Рівненщині медики витягли з-під шкіри чоловіка 9-сантиметрового гельмінта. Спершу у пацієнта підозрювали онкологію.
Усе почалось з того, що пацієнт помітив невеличку пухлину на голові. І попри те, що вона ніяк йому не заважала, коли новоутворення почервоніло, вирішив звернутись в лікарню.
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Чоловік розповів, що жодного свербіння, печіння, болю чи алергічної реакції не було. Почервоніло місце орієнтовно за 3 місяці.
Після обстеження та хірургічного втручання з-під шкіри чоловіка вилучили дорослу самичку нематоди Dirofilaria repens завдовжки 9 сантиметрів, яка була живою та досить активно рухалась,
– ідеться у повідомленні лікарні.
Вже третій випадок на Рівненщині
Зазначають, що це вже третій випадок підшкірного дирофіляріозу. Наразі на Рівненщині триває епідеміологічне обстеження щодо осередка захворювання.
Фахівці наголошують, що джерело інфекції — тварини та різноманітні види комах, які переносять паразита.
Що можна зробити для профілактики
- Проводьте своєчасну дегельмінтизацію тварин та захист від укусів кровосисних комах у будь-яку пору року.
- Пам'ятайте, активність деяких членистоногих навіть взимку не зменшується.
- Подбайте про антимоскітні сітки, зокрема й на виходи вентиляційних каналів взимку.
- Унеможливте виплід комарів у своїх оселях.