Поможет "боярышник": в Россию не будут поставлять лекарства против гепатита C

Американский фармпроизводитель MSD после 2024 года прекратит поставки в Россию зепатира – одного из самых популярных препаратов для лечения гепатита C.

После 2024 года в России не будет продаваться популярный препарат против гепатита C – зепатыр. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на американского фармпроизводителя MSD.

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В России исчезнут лекарства против гепатита C

Отметим, что на это лекарство приходится почти 20% всех госзакупок, связанных с лечением гепатита C, ежегодно на это уходит более 1 миллиарда рублей. Компания обязана сообщить о прекращении поставок минимум за год до остановки импорта, поэтому это решение начнет действовать не мгновенно.

Точных аналогов этого препарата не существует, поэтому у многих россиян возникнут проблемы. Зепатир используют для лечения гепатита C первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых, он является одним из самых популярных и эффективных препаратов.

Гепатит C – это тяжелое воспалительное заболевание печени, возникающее после заражения вируса. Эта болезнь имеет острую и хроническую формы. Хронический вариант считается наиболее опасным, он развивается у 80% больных и чревато серьезными осложнениями, вплоть до смерти.

Как не заболеть гепатитом C

Для заражения необходим контакт с инфицированной кровью. Значительно реже источником заражения могут выступать другие биологические жидкости, например сперма, слезная жидкость, слюна или вагинальный секрет. Частые причины заражения:

медицинские манипуляции (стоматолог, операции и другие медицинские вмешательства);

употребление инъекционных наркотиков;

косметические процедуры, связанные с травмами кожи, татуаж;

незащищенные половые контакты;

передача вируса в обиходе (зубные щетки, бритва);

вертикальная передача (от матери к ребенку).

ВОЗ сообщает, что в мире более 70 миллионов человек, инфицированных вирусом гепатита С. Причем только 25% из них знают о своем диагнозе, а терапию получают еще меньше – только 12 – 14%. Россия относится к странам с высоким уровнем заболеваемости гепатитом C: ежегодно регистрируется более 60 000 новых случаев заражения.