Допоможе "бояришник": в Росію не будуть постачати ліки проти гепатиту C

Американський фармвиробник MSD після 2024 року припинить постачання в Росію зепатира – одного з найпопулярніших препаратів для лікування гепатиту C.

Після 2024 року в Росії не продаватиметься популярний препарат проти гепатиту C – зепатир. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на американського фармвиробника MSD.

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В Росії зникнуть ліки проти гепатиту C

Зазначимо, що на ці ліки припадає майже 20% усіх держзакупівель, пов'язаних із лікуванням гепатиту C, щорічно на це витрачається понад 1 мільярду рублів. Компанія зобов'язана повідомити про припинення постачання мінімум за рік до зупинки імпорту, тому це рішення почне діяти не миттєво.

Точних аналогів цього препарату не існує, тому в багатьох росіян виникнуть проблеми. Зепатир використовують для лікування гепатиту C першого, третього та четвертого генотипів у дорослих, він є одним із найпопулярніших та найефективніших препаратів.

Гепатит C – це тяжке запальне захворювання печінки, яке виникає після зараження вірусу. Ця хвороба має гостру і хронічну форми. Хронічний варіант вважається найбільш небезпечним, він розвивається у 80% хворих і загрожує серйозними ускладненнями, аж до смерті.

Як не захворіти на гепатит C

Для зараження потрібний контакт з інфікованою кров'ю. Значно рідше джерелом зараження можуть виступати інші біологічні рідини, наприклад, сперма, слізна рідина, слина або вагінальний секрет. Найчастіші причини зараження:

медичні маніпуляції (стоматолог, операції та інші медичні втручання);

вживання ін'єкційних наркотиків;

косметичні процедури, пов'язані із травмами шкіри, татуаж;

незахищені статеві контакти;

передача вірусу у побуті (зубні щітки, бритва);

вертикальна передача (від матері до дитини).

ВООЗ повідомляє, що у світі понад 70 мільйонів людей, інфікованих вірусом гепатиту С. Причому лише 25% з них знають про свій діагноз, а терапію отримують ще менше – лише 12 – 14%. Росія належить до країн з високим рівнем захворюваності на гепатит C: щороку реєструється понад 60 000 нових випадків зараження.