Законопроект о медицинском каннабисе: как будет проходить контроль над выращиванием конопли

В конце 2023 года Верховная Рада может принять одно из долгожданных решений. Для того чтобы сделать легализацию медицинского каннабиса максимально контролируемой, парламентарии много месяцев нарабатывали будущие правила.

Об этом 24 Каналу рассказала народная депутатка от "Голоса", член комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина. Она убеждена в необходимости этого решения, которое облегчит страдания миллионов украинцев.

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Почему депутаты долго не могли принять решение

Верховная Рада готовится рассмотреть во втором чтении закон о легализации медицинского каннабиса. Это уже третья попытка украинских законотворцев внедрить важное для медицины решение, и именно она имеет больше шансов на успех.

Ранее непринятие этого решения было связано с непониманием, что закон касается не рекреационного каннабиса и свободного обращения наркотика, а именно использования его в медицинских целях.

Теперь же благодаря широкому освещению этой проблемы в медиа подавляющее большинство украинцев понимает важность этого решения, хотя некоторые законодатели все еще пытаются прибегать к политическим спекуляциям о "будущих наркокартелях".

Между первым и вторым чтением депутаты проработали 850 поправок, предлагавшихся внести в закон. Большинство из них рассмотрели 20 декабря, а уже 21 числа можно ожидать голосования за него в целом.

Как будут контролировать выращивание каннабиса

Верховная рада плодотворно работала над законопроектом между первым и вторым чтением, усилив регуляционные меры.

"Каждое зерно (конопля – 24 Канал), которое будет попадать в землю и превращаться в лекарства, будет четко контролируемым. Будет создан электронный реестр, а на каждом растении будет штрихкод, с помощью которого можно будет понять (его назначение – 24 Канал)", – рассказала депутат.

Также рецепты на лекарства с содержанием каннабиса будут строго регулируемыми: их будут выписывать исключительно в электронном виде, а выращивание растений будет происходить в теплицах под круглосуточным видеонаблюдением, к которому будет иметь доступ Национальная полиция.

Как принятие закона повлияет на жизнь пациентов

Сегодня около 6 миллионов украинцев и украинок страдают различными болезнями, облегчить боль от которых способен каннабис. Тысячи из них, выехавших за границу, уже имеют возможность его получать, ведь это лекарство легализовано в около 60 странах всего мира.

Из-за отсутствия в Украине соответствующего законодательства, многие страдающие болью вынуждены искать каннабис на черном рынке, который не всегда соответствует стандартам качества. Поэтому в случае, если законопроект будет принят, больные смогут получать лечение, в котором нуждаются, не прибегая к противоправным действиям.

"Прямо сейчас, в эту секунду и эту минуту многие страдают из-за отсутствия такого лекарства (в Украине – 24 Канал). Часть из них уехала за границу, в том числе Софийка – девочка с эпилепсией, которая была символом этого закона еще до войны. Сейчас она со своей мамой живет в Польше и совершенно спокойно употребляют медицинский каннабис по рецепту врача", – рассказала Бобровская.

Среди других болезней, способных облегчить медицинский каннабис, также есть и посттравматический синдром (ПТСР). Он не единственная панацея, но его использование существенно помогает в преодолении психологических травм, как утверждают западные ученые. Также медицинский каннабис может помочь тем военным, которые страдают от боли, в том числе и раненым защитникам, которые вынуждены жить с ампутированными конечностями.

Над чем еще работает Верховная рада