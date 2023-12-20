Законопроєкт про медичний канабіс: як відбуватиметься контроль над вирощуванням конопель

Наприкінці 2023 року Верховна Рада може прийняти одне з довгоочікуваних від неї рішень. Для того, аби зробити легалізацію медичного канабісу максимально контрольованою, парламентарі багато місяців напрацьовували майбутні правила.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка від "Голосу", членкиня комітету ВРУ з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина. Вона переконана в необхідності цього рішення, яке полегшить страждання мільйонів українців.

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Чому депутати довго не могли ухвалити рішення

Верховна Рада готується розглянути в другому читанні закон про легалізацію медичного канабісу. Це вже третя спроба українських законотворців впровадити важливе для медицини рішення, і саме вона має найбільше шансів на успіх.

Раніше неприйняття цього рішення було пов'язане з нерозумінням, що закон стосується не рекреаційного канабісу й вільного обігу наркотику, а саме використання його у медичних цілях.

Тепер же, завдяки широкому висвітленню цієї проблеми в медіа, переважна більшість українців розуміє важливість цього рішення, хоча деякі законодавці все ще намагаються вдаватись до політичних спекуляцій про "майбутні наркокартелі".

Між першим та другим читанням депутати опрацювали 850 поправок, які пропонували внести у закон. Більшість із них розглянули 20 грудня, а вже 21-го числа можна очікувати голосування за нього вцілому.

Як будуть контролювати вирощування канабісу

Верховна рада плідно працювала над законопроєктом між першим та другим читанням, посиливши регуляційні заходи.

"Кожне зерня (коноплі – 24 Канал), яке буде потрапляти у землю і перетворюватися на ліки, буде чітко контрольованим. Буде створено електронний реєстр, а на кожній рослині буде штрихкод, за допомогою якої можна буде зрозуміти (її призначення – 24 Канал)”, – розповіла депутатка.

Також рецепти на ліки із вмістом канабісу будуть суворо регульованими: їх виписуватимуть виключно в електронному вигляді, а вирощування рослин відбуватиметься у теплицях під цілодобовим відеонаглядом, до якого матиме доступ Національна поліція.

Як прийняття закону вплине на життя пацієнтів

Сьогодні близько 6 мільйонів українців та українок страждають від різноманітних хвороб, полегшити біль від яких здатен канабіс. Тисячі із них, які виїхали за кордон, вже мають можливість його отримувати, адже ці ліки легалізовані у близько 60 країнах усього світу.

Через відсутність в Україні відповідного законодавства, багато людей, що страждають від болю, змушені шукати канабіс на чорному ринку, який не завжди відповідає стандартам якості. Тож у випадку, якщо законопроєкт буде прийнято, хворі зможуть отримувати лікування, якого потребують, не вдаючись до протиправних дій.

"Просто зараз, в цю секунду й цю хвилину багато людей страждають через відсутність таких ліків (в Україні – 24 Канал). Частина із них виїхала за кордон, зокрема й Софійка – дівчина з епілепсією, яка була символом цього закону ще до війни. Зараз вона зі своєю мамою живе в Польщі й абсолютно спокійно вживають медичний канабіс за рецептом лікаря", – розповіла Бобровська.

Серед інших хвороб, які здатен полегшити медичний канабіс, також є і посттравматичний синдром (ПТСР). Він не є єдиною панацеєю, але його використання суттєво допомагає в подоланні психологічних травм, як стверджують західні вчені. Також медичний канабіс можу допомогти тим військовим, які страждають від болю, зокрема пораненим та захисникам, які змушені жити з ампутованими кінцівками.

Над чим іще працює Верховна рада