Никто из врачей не мог такое представить: у женщины обнаружили беременность в печени

В Перу зафиксировали крайне редкую внематочную беременность. У 37-летней женщины плод развивался в печени.

Асусена Шуан Ласаро прибыла в больницу с лицом, "искаженным от боли", сообщает Need To Know.

Смотрите также Яички не в мошонке: почему так происходит и насколько это нормально

Это один из самых редких случаев в медицине

Министерство здравоохранения Перу сообщило, что 37-летняя женщина прибыла в Национальную больницу Арсобиспо Лоайса в Лиме из прибрежного города Чимботе с "проблемой, которая заставила медиков работать на пределе возможностей".

Женщина жаловалась на адскую боль в животе. Врач Хорхе Херико Араухо рассказал, что пациентка поступила в отделение неотложной гинекологии больницы "с историей двух предыдущих операций, проведенных в другом учреждении по внематочной беременности". Однако оказалось, что эмбрион все еще находился в ее теле. И не там, где обычно, а в печени.

Никто не мог себе представить, что внутри нее развивается один из самых редких случаев в медицине: внематочная беременность, локализована в печени,

– говорится в статье.



УЗИ внематочной беременности в печени / Need To Know

Эмбриону было 6 недель, однако он замер и перестал развиваться.

Эмбрион был нежизнеспособен и не имел сердцебиения, поэтому был принят срочный план действий,

– сказал он.

Хирурги успешно прооперировали женщину, теперь ее состояние существенно улучшилось. Асусену Шуан Ласаро выписали через пять дней после операции. Врач отметил, что печень пациентки должна полностью восстановиться при правильном уходе.

Министерство здравоохранения заявило, что ее случай "останется в памяти перуанской медицины". Всего за более чем 50 лет по всему миру зафиксировано лишь 34 таких случая.