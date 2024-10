Ніхто з лікарів не міг таке уявити: у жінки виявили вагітність в печінці

У Перу зафіксували вкрай рідкісну позаматкову вагітність. У 37-річної жінки плід розвивався в печінці.

Асусена Шуан Ласаро прибула в лікарню з обличчям, "спотвореним від болю", повідомляє Need To Know.

Це один з найрідкісніших випадків в медицині

Міністерство охорони здоров'я Перу повідомило, що 37-річна жінка прибула у Національну лікарню Арсобіспо Лоайса у Лімі з прибережного міста Чимботе із "проблемою, яка змусила медиків працювати на межі можливостей".

Жінка скаржилася на пекельний біль в животі. Лікар Хорхе Херіко Араухо розповів, що пацієнтка надійшла у відділення невідкладної гінекології лікарні "з історією двох попередніх операцій, проведених в іншій установі щодо позаматкової вагітності". Однак виявилося, що ембріон все ще перебував у її тілі. І не там, де зазвичай, а в печінці.

Ніхто не міг собі уявити, що всередині неї розвивається один із найрідкісніших випадків у медицині: позаматкова вагітність, локалізована в печінці,

УЗД позаматкової вагітності в печінці / Need To Know

Ембріону було 6 тижнів, однак він завмер та перестав розвиватися.

Ембріон був нежиттєздатний і не мав серцебиття, тому був прийнятий терміновий план дій,

– сказав він.

Хірурги успішно прооперували жінку, тепер її стан суттєво покращився. Асусену Шуан Ласаро виписали через п'ять днів після операції. Лікар зазначив, що печінка пацієнтки повинна повністю відновитися при правильному догляді.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що її випадок "залишиться в пам'яті перуанської медицини". Загалом за понад 50 років по всьому світу зафіксовано лише 34 таких випадки.